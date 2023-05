Faustdicke Überraschung: SPG Friedburg/Pöndorf bezwingt als erstes Team SU St. Martin/M. auf eigener Anlage

Details Samstag, 13. Mai 2023 20:28

Festung Aubachstadion! Als eines von drei auf eigener Anlage noch ungeschlagenen Teams ging die SU Strasser Steine St. Martin/M. heute als klarer Favorit ins Kräftemessen mit der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf, welche in diesen Wochen erbittert gegen den Abstieg aus der LT1 OÖ-Liga kämpft. Schlussendlich setzten sich die Braunauer völlig überraschend im Mühlviertel durch und fügten der Hartl-Truppe die erste Heimpleite im bisherigen Saisonverlauf zu. Den Nimbus der Unbesiegbarkeit ist die SU St. Martin/M. somit los. Unterdessen nimmt die Dramatik im Abstiegskampf brutal zu – weil sich eben Teams wie die SPG Friedburg/Pöndorf auf erfrischende Art und Weise nicht ans Drehbuch halten.

Joker trifft nur Sekunden nach Einwechslung

Vor einer beeindruckenden Kulisse, rund 500 Zuschauer mitumfassend, hatte der Favorit aus St. Martin/M. vom Start weg mehr von der Partie, konnte aber in Sachen Effizienz bei Weitem nicht mit dem Kontrahenten mithalten – ein absolut spielentscheidendes Kriterium heute. In der 29. Minute stellte die SPG auf 0:1. Kurios: Leonard Jigalov war nur Augenblicke vor seinem Treffer eingewechselt worden und sofort voll auf der Höhe, nachdem ein Verteidiger St. Martins den eigenen Torwart angeschossen hatte und das Leder dem Joker quasi vor die Füße gefallen war. Nur 4 Minuten später legte der Underdog aus dem Innviertel nach: Andreas Friedl überwand Raphael Neumüller im Kasten des Gastgebers mit einem Schuss, der zwar nicht übermäßig scharf, aber dafür umso platzierter war.

Selman Neziri macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel drückte die Hartl-Truppe richtig. Frust hatte sich angestaut nach den zwei Dämpfern in Hälfte eins, die im Vorfeld so nicht zu erwarten waren. Die Hausherren versuchten alles, die erste Heimpleite in der aktuellen Saison noch abzuwenden, man fand aber kein probates Mittel, um einen im Verbund stark verteidigenden Gast zu überwinden. Nachdem Friedburgs Friedl eine weitere Top-Chance vorgefunden hatte, setzte der in der Rückrunde wohl beste Offensivakteur der Braunauer Selman Neziri den Schlusspunkt einer denkwürdigen Partie. Der 24-Jährige besorgte mit einem Schuss aus zentraler Position den 0:3-Endstand (90.).

Stimme zum Spiel:



Franz Neubauer (sportlicher Leiter SPG Friedburg/Pöndorf):

„Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten zuletzt kein Spielglück. Dieses haben wir uns heute erarbeitet. Mit einem Auswärtssieg in St. Martin konnte man nicht unbedingt rechnen. Nach dem Trainerwechsel ist die Mannschaft auf der Höhe und agiert geschlossen stark.“

Die Besten: Thomas Fenninger (ZDMF), Selman Neziri (ZOMF)

