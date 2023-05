Irre! Lukas Leitner führt mit Hattrick Union Mondsee zu denkwürdigem Heim-Erfolg gegen Union Ostermiething im Nachtrag

Details Dienstag, 16. Mai 2023 22:20

Nachtragsspiel der 22. Runde in der LT1-Oberösterreich-Liga! Am heutigen Abend lud die Union Raiffeisen Mondsee zum verspäteten Duell mit der Union Stampfl-Bau Ostermiething – der ursprüngliche Termin war vor einigen Wochen wortwörtlich ins Wasser gefallen. Dabei ging es vor allem für die Gäste um wahre Big-Points im Abstiegskampf, den man in den letzten Runden sagenhaft angenommen hat. Bester Beweis dafür: der beeindruckende 3:1-Auswärtssieg am vergangenen Samstag in Bad Ischl. Gelingt es nun einen weiteren „Dreier“ nachzulegen, würden sich die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet ein wenig Luft gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Dazu kam es in einer absolut denkwürdigen Partie jedoch nicht – Mondsee behielt nach neunzig Minuten mit 5:3 die Oberhand.

Tor-Spektakel bereits in Halbzeit eins

Dabei brauchten sowohl die Hausherren als auch die Gäste so gut wie gar keine Anlaufzeit, um an diesem Abend auf Betriebstemperatur zu kommen. Man lieferte sich vom Anpfiff weg einen munteren Schlagabtausch, welcher kurzweiliger für die rund 150 Zuschauer nicht hätte sein können. Bereits in Minute zehn stellte ein – so viel schon mal vorweg – heute herausragender Lukas Leitner nach maßgenauer Flanke von Jonas Schwaighofer auf 1:0. Auch im Anschluss behielten die Gastgeber vorerst die Oberhand, spielten weiter munter nach vorne und erhöhten nur acht Minuten später auf 2:0: Nach Reischl-Zuspiel vollendete Fabio Födinger abgebrüht ins rechte untere Eck. Doch auch der Landesliga-Aufsteiger zeigte sich heute in Torlaune und hatte nur wenige Augenblicke nach erwähntem Rückschlag die ideale Antwort parat – Resul Omerovic versenkte die Kugel nach einem weiten Einwurf gedankenschnell im Netz. Damit ist die Geschichte der ersten Halbzeit aber noch nicht zu Ende erzählt, stellten die Berg-Schützlinge doch noch vor dem Seitenwechsel wieder den Ausgangszustand her und belohnten sich damit für einen bis dato alles in allem absolut couragierten Auftritt: Fabian Leitner versenkte technisch versiert das runde Leder im Gehäuse des Gastgebers.

Weitere vier Treffer nach der Pause

Auch der zweite Durchgang sollte an diesem Abend von absolut sehenswerter sowie spannender Charakteristik sein und dahingehend der ersten Halbzeit um nichts nachstehen. Gerade einmal acht Minuten waren absolviert, da begann die Tormaschinerie der Mondseer, die sich sichtlich unbeeindruckt vom Aufbäumen des Kontrahenten zeigten, wieder zu laufen: Lukas Leitner stellte akrobatisch mit einem Schuss ins Kreuzeck die Führung wieder her, Tobias Freinberger besorgte schließlich in Minute 64 den alten Zwei-Tore-Vorsprung. Doch ein weiteres Mal ließ sich der wacker schlagende Gegner aus Ostermiething nicht abschütteln und verkürzte abermals durch Resul Omerovic kurzerhand auf 4:3. Weil schließlich aber Lukas Leitner scheinbar seinen Torhunger noch nicht gestillt hatte und er nach einem herausragenden Assist von Sebastian Handlechner unbeeindruckt einen weiteren Treffer für seine Mannen nachlegte, brachte die Mamoser-Elf einen absolut außergewöhnlichen Erfolg über die Runden.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Für die Zuschauer war es ein super Spiel. Die erste Halbzeit war meiner Meinung nach sehr ausgeglichen. Nach der Pause haben wir dann einfach die Tore gemacht und alles in allem auch die besseren Chancen vorgefunden. Es war ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Lukas Leitner (ST), Jonas Schwaighofer (ZOM)

