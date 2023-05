Rennen um Platz drei im Endklassement: Union Dietach bringt sich mit Auswärtssieg gegen SV Grün-Weiß Micheldorf in Pole-Position

Details Freitag, 19. Mai 2023 22:08

Die Union PROCON Dietach gehört dank brutaler Offensivpower und defensiver Stabilität zu den formstärksten Teams der LT1 OÖ-Liga in diesen Wochen. Heute musste der Aufsteiger die Reise ins Kremstal zum SV Grün-Weiß Micheldorf antreten. Schlussendlich tütete man auch dort drei Punkte ein und prolongierte zwei vorbildhafte Serien: Seit nunmehr sechs Runden ist man ungeschlagen. Die jüngsten drei Partien gewann man allesamt. Nun sieht es für den Liganeuling richtig gut aus, was den anvisierten dritten Rang in der Endabrechnung betrifft.

Keine Treffer in Hälfte eins

Vor einer tollen Kulisse, rund 540 Zuschauer mitumfassend, war der Ligadino aus Micheldorf in Durchgang eins das deutlich bessere Team. Mit technisch feinem Fußball und dem richtigen Timing für Tempoverschärfungen beschäftigte man den Defensivverbund des Kontrahenten. Der einzige Vorwurf, den sich die Zauner-Elf dabei gefallen lassen muss, ist, dass man im vordersten Drittel nicht die nötige Konsequenz an den Tag legte, um in einem weiteren Schritt den Kontrahenten mit einem Treffer zu schocken. Besonders bitter aus Sicht der Heimischen: Insbesondere im Frühjahr ist jene Fahrlässigkeit im Umgang mit Top-Chancen ein wiederkehrendes Muster. Die Union Dietach verzeichnete in Halbzeit eins indes nur eine richtig nennenswerte Gelegenheit. Diese hatte es aber absolut in sich. Unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen schoss der in diesen Wochen so formstarke Imran Sadriu aufs Tor, machte dabei aber die Rechnung ohne Micheldorfs Robin Mayr-Fälten, der auf der Linie klärte.

Sadriu mit Tor des Tages

In der Halbzeitpause nahm Dietach-Coach Daniel Ruttensteiner taktische Adaptierungen vor, welche umgehend fruchteten. Der Liganeuling war nun viel besser im Match und fand in Minute 50 die nächste Top-Chance vor. Der beste Angreifer der Liga Denis Berisha setzte einen Kopfball an den Querbalken. In weiterer Folge entwickelte sich ein hart umkämpftes, enorm intensives Kräftemessen, in welchem beide Teams durchaus eine offensive Gefahr ausstrahlten. In Minute 86 wurde die Union Dietach dann noch einmal richtig konkret im vordersten Drittel. Nach präziser Vorlage von Engin Can Ketan belohnte sich Sadriu für eine bis dato beherzte Performance und schoss zum 0:1 ein – ein später Schockmoment für den Gastgeber, der weiter in einer Ergebniskrise steckt: Von den vergangenen sechs Spielen verloren die Micheldorfer gleich fünf. Kurios: Zuletzt setzte es drei 0:1-Pleiten in Folge.

Stimme zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Es war ein etwas glücklicher Sieg. Ein 0:0 wäre wahrscheinlich gerecht gewesen. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit.“

Die Besten: Imran Sadriu (LMF/ST), Simon Heiml (RV)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei