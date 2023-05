Unfassbare Heimserie hält weiter Bestand! SPG Weißkirchen/Allhaming ringt durch Lucky-Punch Union Mondsee nieder

Details Samstag, 20. Mai 2023 07:15

Bis vor zwei Wochen legte die SPG Weißkirchen/Allhaming eine atemberaubende Serie, neun ungeschlagene Spiele in Folge mitumfassend, hin und beförderte sich damit umgehend in die obere Tabellenregion der LT1 Oberösterreich-Liga. Nun setzte es zwei Mal hintereinander vermeidbare Pleiten. Nichtsdestotrotz ist der amtierende Meister in dieser Spielzeit vor heimischem Publikum noch ungeschlagen – selbstredend wollte man jene Statistik auch am heutigen Abend gegen die Union Raiffeisen Mondsee prolongieren. Dieses Vorhaben setzten die Olzinger-Schützlinge letztlich dank eines Lucky-Punchs in die Tat um und kehrten im Meisterschaftsbetrieb wieder auf die Siegerstraße zurück.

Zebras gehen vor Pause in Front

Dabei ereignete sich am Kunstrasen in Weißkirchen vor gut 200 Zuschauern in Halbzeit eins zunächst reichlich wenig – beide Mannschaften waren sichtlich bemüht, in der Defensive kompakt zu stehen und nach Ballgewinn den Weg in die Tiefe zu finden. Dahingehend ließen aber sowohl die Hausherren als auch die Gäste aus Mondsee noch reichlich Präzision sowie Geradlinigkeit vermissen, um dem jeweiligen Kontrahenten auch ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Aufseiten der Zebras hatte Ivan Zeko noch die beste Chance der Anfangsphase am Fuß, vergab allerdings leichtfertig. Erst kurz vor dem Gang in die Kabinen brachten die Gastgeber dann jene Effizienz auf den Rasen, die es zweifelsohne benötigt, um eine Partie erfolgreich zu gestalten: Valentin Seidel brachte seine Mannen mit einem schnörkellosen Abschluss vom Strafraumrand in Front (38.) – die zwei Spiel andauernde Torsperre der Hausherren war damit gebrochen.

Schopper-Kopfball beschert Gastgeber Last-Minute-Sieg

Nach dem Seitenwechsel erlebten die Mondseer ihre am heutigen Abend sicherlich beste Phase, in der man schwungvoll aus den Kabinen kam und in Sachen Tempo und Passpräzision kurzerhand eine deutliche Schippe drauflegte. Sinngemäß fiel auch der Ausgleich in eben jenem Zeitraum, in der man den Gastgeber kompromisslos überrumpelte – Sebastian Handlechner netzte zum 1:1 ein und ließ damit den Ausgang der Partie wieder völlig offen. Diese anfängliche Energie und Power verebbte jedoch nach etwas mehr als einer Stunde und führte letztlich dazu, dass die Zebras fortgehend wieder ein wenig mehr an Kontrolle gewannen. Als sich letztlich bereits alle am Sportplatz von Weißkirchen mit einem Remis abgefunden hatten, holten die Zebras kurz vor Ablauf der Spielzeit zum eiskalten Nackenschlag aus und erwischten so die Mamoser-Elf in aller letzter Sekunde beinhart: Bereits in der Nachspielzeit versenkte Philipp Schopper per Kopf die Kugel im Gehäuse und sorgte damit dafür, dass die unglaubliche Serie von mittlerweile 34 ungeschlagenen Partien auf heimischem Rasen eine Fortsetzung fand. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Augenblicke vor diesem Lucky Punch aufseiten der Gäste Ernst Grundner verletzungsbedingt – mit Verdacht auf eine Bänderverletzung – vom Platz musste.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Das war einer der schönsten Siege in dieser Saison. Damit konnten wir unsere Heimserie ausbauen. Es war eigentlich eine Remis-Partie. Angesichts des schwierigen Restprogramms nehmen wir die drei Punkte aber natürlich gerne mit.“

Der Beste: Philipp Schopper (ZDM)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei