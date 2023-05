Kurios! Union Edelweiss mit viertem Remis in Serie – 2:2 gegen Union Ostermiething

Details Samstag, 20. Mai 2023 19:09

Die Union Edelweiss tritt in diesen Wochen irgendwie auf der Stelle in der LT1 OÖ-Liga. Zu viele Punkteteilungen sorgen dafür, dass der dritte Rang im Endklassement in immer weitere Ferne rückt. Auch heute kam man gegen die deutlich schwächer klassierte Union Stampfl-Bau Ostermiething nicht über ein 2:2 hinaus, wobei man nach rund einer Stunde mit 0:2 in Rückstand gelegen war.

Pausenführung für den Underdog

Gegen eine Truppe, die aktuell mit allen erdenklichen Mitteln gegen den Abstieg aus der OÖ-Liga kämpft, startete die zu favorisierende Union Edelweiss furios und zündete umgehend ein Offensivfeuerwerk. Saldin Pezic, Philipp Frühwirth und Kenan Ramic fanden sofort Top-Chancen vor, scheiterten aber jeweils an einem ganz stark parierenden Florian Fuchs im Kasten der Braunauer. Was Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse bedeutet, zeigte dann die Union Ostermiething auf beeindruckende Art und Weise. In der 42. Minute stellte Muhamed Subasic nach einem Einwurf und anschließendem Getümmel aus kurzer Distanz auf 1:0. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Der Defensivverbund der Gäste ließ in jener Situation die nötige Konsequenz im Zweikampf schmerzlich vermissen.

Union Edelweiss findet noch einmal ins Match zurück

14 Minuten nach dem Seitenwechsel schockte der Liganeuling die Linzer erneut und erhöhte auf 2:0. Nach einem zielstrebigen Angriff über den Flügel wurde das Leder scharf, flach in den Rückraum gespielt, wo Marco Ovesny präzise abschloss. Wieder leistete sich die Abwehr des Kontrahenten einen liberalen Moment zu viel. Nur Augenblicke nach jenem zweiten Dämpfer hatten die Gäste aber die bestmögliche Antwort parat: Stürmer Philipp Stangl schloss eine sehenswerte Einzelaktion perfekt ab und sorgte gleichsam dafür, dass noch einmal Hoffnung aufkeimte im Lager der Linzer (61.). Jene wurde weiter genährt, als Robert Pervan unmittelbar danach eingewechselt wurde und jene Personalie für absolut frischen Wind im Offensivspiel der Union Edelweiss sorgte. Die Gäste drückten nun richtig. Entlastung auf Seiten der Hausherren? Praktisch nicht vorhanden. In der 77. Minute dann der verdiente Ausgleich: Nach einem kurz abgespielten Eckball und einer schönen Kombination stach der Joker. Pervan schoss gekonnt ein. In der Schlussphase fand die Truppe aus der Landeshauptstadt gegen ein Team, das am Ende einer Englischen Woche langsam, aber sicher an seine Grenzen stieß, weitere tolle Chancen vor. Die beste hatte Frühwirth, der, nach einem Konter völlig alleinstehend vor Keeper Fuchs aufgetaucht, das Leder über das Tor setzte.

Stimmen zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Ostermiething):

„Wenn man nach einer 2:0-Führung noch 2:2 spielt, ist man natürlich enttäuscht. Über 90 Minuten war das aber ein hart erkämpfter Punkt. Wir hätten das Spiel auch noch verlieren können. Die kämpferische Leistung war wieder sehr gut. Es war aber nicht mehr drin. Was die spielerische Qualität betrifft, sind wir nicht auf dem Level der Union Edelweiss. Das muss man so deutlich sagen.“

Der Beste: Florian Fuchs (TW)

Lukas Moser (sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Ein Sieg wäre verdient gewesen. Wir hatten mehr vom Spiel. So ist es das vierte Remis in Folge. Das ist etwas bitter. Die Moral der Truppe ist sehr gut. Wir haben nicht aufgegeben. Die Stimmung ist in Ordnung.“

Die Besten: Robert Pervan (ZMF), Philipp Stangl (RMF/ST)

