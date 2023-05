SPG Friedburg/Pöndorf wie ausgewechselt! Nächster voller Erfolg gegen den ASK St. Valentin

Details Sonntag, 21. Mai 2023 09:49

Es grenzte nahezu einer Sensation, als am vergangenen Wochenende die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf die ungeschlagene Heimserie der SU St. Martin/M. mit einem beeindruckenden 3:0-Erfolg zerschmetterte - man hat den Abstiegskampf im Salzburger Grenzgebiet zweifelsohne vorbildhaft angenommen. Selbstredend wollten die Schützlinge von Ernst Öbster auch am gestrigen Nachmittag im Zuge der 27. Runde der LT1 OÖ-Liga nachlegen. Heutiger Kontrahent: der ASK Case ICH Steyr St. Valentin. Auch gegen diesen, deutlich besser klassierten, Gegner fuhr man letztlich einen verdienten 2:0-Sieg ein und packte dadurch die nächsten vollen drei Punkte aufs Tabellenkonto.

Verdiente Pausenführung für Gastgeber

Kurzum: Die Riedl-Elf schaffte es über neunzig Minuten zu keinem Zeitpunkt, das gewohnte Leistungsmaximum abzurufen und einem erfrischend aufspielenden Kontrahenten damit Paroli zu bieten. Vor 150 Zuschauern hatten die Gäste aus Niederösterreich in den ersten fünfzehn Minuten noch die noch beste Phase in dieser Begegnung, verpassten es in dieser allerdings, für Zählbares zu sorgen und die Friedburger damit zumindest vorerst unter Druck zu setzen. Der Gastgeber präsentierte sich auf absolut abgebrühte Art und Weise, legte nach der Anfangsviertelstunde den Hebel um und suchte fortan unbeschwert das Heil in der Offensive. Nachdem in Minute 28 noch der Pfosten eine Führung der Hausherren verhindert hatte, machte es nur 180 Sekunden später Franck Matondo nach Neziri-Vorlage besser, weil einfach präziser und versenkte die Kugel gekonnt in den Maschen zum 1:0.

Matondo bringt Friedburg auf die Siegerstraße

Weitgehend enttäuschend war die erste Halbzeit damit für die Niederösterreicher verlaufen, die, so ehrlich muss man sein, auch nach dem Seitenwechsel nicht wirklich Zugriff auf die Partie bzw. den Gegner fanden. Stets einen Schritt zu spät kommend, hatten die Riedl-Schützlinge gehörig Probleme, den zielstrebig auftretenden Gastgebern nachhaltig entgegenzusetzen. In Minute 65 dann die logische Konsequenz: Nach einem Freistoß war es abermals Franck Matondo, der das Spielgerät in den Maschen versenkte, dadurch seinen Doppelpack schnürte und gleichsam die Heimischen endgültig auf die Siegerstraße beförderte. Denn auch im Anschluss gelang es dem ASK so gut wie gar nicht, nochmals für entscheidende Nadelstiche in der Offensive und damit für Spannung in der Schlussphase dieser Begegnung zu sorgen. Es blieb bei einem absolut gerechtfertigten 2:0-Heimsieg der SPG Friedburg/Pöndof, die damit tabellarisch einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machte.

Stimme zum Spiel

Peter Riedl (Trainer ASK St. Valentin):

“Das 2:0 geht so mehr als in Ordnung. Wir haben heute zu keinem Zeitpunkt wirklich zu unserem Spiel gefunden und dementsprechend verdient verloren. Friedburg hat das aber auch sehr gut gemacht.“

Der Beste: Franck Matondo (ST)

