Union Mondsee scheitert am eigenen Unvermögen und schenkt ASK St. Valentin Auswärtssieg

Nicht mehr ganz so wie gewünscht läuft es zurzeit für den ASK Case IH Steyr St. Valentin in der LT1 OÖ-Liga, nachdem man von den letzten drei Partien gleich zwei verlor. Auch beim heutigen Kontrahenten, der Union Raiffeisen Mondsee, ist etwas Sand im Getriebe – im Nachtrag unter der Woche gegen Pregarten sprang nur ein Zähler heraus. Mit einem Sieg im Duell gegen die Niederösterreicher könnte man allerdings den direkten Konkurrenten tabellarisch überflügeln. Jenes Szenario verpuffte nach neunzig Minuten schlagartig, als man sich knapp, aber doch mit 0:1 geschlagen geben musste.

Gast geht früh in Führung - Mondsee rennt vergeblich an

So viel vorweg: Die Union Mondsee muss sich am heutigen Abend zweifelsohne selbst an der Nase nehmen, waren die Mamoser-Schützlinge doch über neunzig Minuten die deutlich bessere Mannschaft, hatten Ball und Gegner zu jedem Zeitpunkt der Partie im Griff aber verpassten es teils kläglich, aus jenen spielerischen Vorteilen auch Profit zu schlagen. Zu allem Überfluss leistete man sich nach gerade einmal vier Minuten eine Unachtsamkeit in der Abwehr, welche der Gast aus Niederösterreich kurzerhand mit brutaler Effizienz nützte – Matthias Gattringer brachte die Kugel im Gehäuse unter. Es sollte die weitgehend einzige Offensivaktion der Riedl-Truppe an diesem Abend bleiben. Die Hausherren hingegen spielten sich fortan in einen wahren Rausch, ließen dem Gegner kaum Luft zum Atmen und tauchten in bestechender Regelmäßigkeit in der Gefahrenzone auf – lediglich ein Tor schaute bis dato nicht heraus.

Latte verhindert "Tor des Jahrzehnts"

Durchgang zwei brachte schließlich ein nahezu identisches Bild der ersten Halbzeit mit sich: Die Mondseer klar am Drücker, schnürten den Kontrahenten regelrecht in dessen Hälfte ein und kombinierten sich immer wieder munter durch den Abwehrverbund, der phasenweise fast ein wenig überfordert wirkte. Und dennoch brachten es die Mamoser-Schützlinge nicht zusammen, den Ball über die Linie zu befördern – angesichts der mehr als deutlichen Spielanteile wäre ein Treffer ohnehin längst überfällig. Schließlich paarte sich zum eigenen Unvermögen auch noch Pech, als Tobias Karrer aus gut 25 Metern spektakulär zum Fallrückzieher ansetzte und die Kugel an die Kreuzlatte setzte. Es wäre wohl ein Tor geworden, welches für einige Jahre nicht in Vergessenheit geraten wäre. So blieb es allerdings bei einem unter dem Strich mehr als schmeichelhaften Erfolg für die Niederösterreicher, die damit ihre tabellarische Position vor dem heutigen Gegner aus Mondsee untermauerten.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das war heute Powerplay von uns. Wir haben praktisch nur auf ein Tor gespielt. Dennoch müssen wir uns vorwerfen, die Chancen nicht genützt zu haben. Am Ende stehen wir so mit leeren Händen da. Der Sieg ist für St. Valentin auf jeden Fall mehr als glücklich.“

Der Beste: Matthias Gattringer (IV)

