SU St. Martin/M. wahrt mit Heimerfolg gegen Union Ostermiething Chance auf Platz drei!

Freitag, 26. Mai 2023

Doch überraschend sucht die SU Strasser Steine St. Martin/M. zurzeit ihre alte Form – seit nicht weniger als fünf Spielen in der LT1 OÖ-Liga wartet man auf einen vollen Erfolg. Vor heimischem Publikum wollten die Mühlviertler am heutigen Freitagabend gegen die Union Stampfl-Bau Ostermiething allerdings sinngemäß wieder auf die Erfolgsspur finden. Man stand auch in gewisser Weise unter Zugzwang, würde doch alles andere als ein Sieg wohl jegliche Hoffnungen auf den dritten Rang im Endklassement zunichte machen. Letztlich erfüllte man die Pflicht und rang den Kontrahenten knapp mit 2:1 nieder.

Ostermiething sticht früh zu

So eng wie das Endergebnis gestaltete sich diese Begegnung allerdings nicht. Aber alles der Reihe nach: Nach nicht einmal vier Minuten stand es kurzerhand 0:1 für den Gast, der durch Resul Omerovic umgehend in Führung ging – man profitierte dabei vom zuvor weiten Aufrücken der Hausherren, die dem Gegner damit ungewollt viel Platz und Raum zum Gegenangriff offenbarten und so die Berg-Elf regelrecht zu jenem Treffer einluden. Nichtsdestotrotz ließen sich die Mühlviertel so gut wie gar nicht von jenem baldigen Rückstand beeindrucken, legten postwendend den Hebel auf Attacke um und spielten sich in weiterer Folge in einen regelrechten Rausch. Einziger Kritikpunkt in dieser Phase: die Chancenverwertung. Letztlich erlöste Marco Magauer die Heimischen mit einer tollen Einzelaktion inklusive trockenem Abschluss in Minute 36, der zugleich auch den längst überfälligen Ausgleich bedeutete. Die Gäste waren seit der frühen Führung offensiv weitgehend abgemeldet, schockten dann den Gegner aber um ein Haar Augenblicke vor der Halbzeit ein zweites Mal – Matthias Felber traf nach einem Freistoß aber nur das Quergebälk.

Streibl-Kopfball beschert Gastgeber drei Punkte

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die rund 650 Zuschauer im Aubach-Stadion von St. Martin eine relativ eindeutige Angelegenheit, mit deutlichen Vorteilen für die Hausherren. Die Hartl-Truppe investierte weiterhin enorm in die Offensive, kombinierten sich immer wieder erfrischend durch die gegnerischen Abwehrreihen und fanden regelmäßig vielversprechende Einschussmöglichkeiten vor. Es war nun phasenweise beinahe ein Klassenunterschied in punkto spielerischer Qualität zu erkennen. Folgerichtig auch das 2:1 durch Timo Streibl in Minute 63, per Kopf drückte der Linksverteidiger das Spielgerät über die Linie. In weiterer Folge ging etwas der Schwung aufseiten des Gastgebers verloren, man brachte nicht mehr diesen endgültigen Zug zum Tor auf den Rasen. So hievte man sich schleppend in Richtung Schlussphase, ehe Julien-Lee Richter aufseiten der Gäste kurz vor Ende noch die Großchance auf den Ausgleich vorfand – Raphale Neumüller parierte jedoch herausragend und sicherte damit den Hausherren einen, mit Hinblick auf Rang drei im Endklassement, ungemein wichtigen, aber auch sicherlich verdienten Heimerfolg gegen die Union Ostermiething.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter SU St. Martin/M.):

„Wir haben uns heute das Leben deutlich schwerer gemacht, als wir es hätten machen müssen. Es war über neunzig Minuten gesehen eine sehr deutliche Angelegenheit. Wir konnten aber unsere Chancen nicht nützen. So ist es bis zum Schluss spannend.“

Die Besten: Raphael Neumüller (TW), Cemil Ersoy (RV), Marco Magauer (ZM)

