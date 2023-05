SPG Wallern/St. Marienkirchen kürt sich mit Sieg gegen SV Micheldorf zum Vizemeister der LT1 OÖ-Liga!

Details Freitag, 26. Mai 2023 23:15

Auf tragische Art und Weise musste die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen im Landescup-Finale gegen Bad Schallerbach den Kürzeren ziehen. Aufgrund des spielfreien Wochenendes hatte die Haidacher-Truppe nun Zeit, die Geschehnisse aufzuarbeiten und den Fokus endgültig auf die verbleibenden Partien in der LT1 OÖ-Liga zu richten. Dort empfing man am heutigen Abend den SV Grün-Weiß Micheldorf, der zuletzt in einer wahren Ergebniskrise steckte. Gegen den Liga-Dino gelang es den Trattnachtalern schlussendlich, wieder für ein Erfolgserlebnis zu sorgen und gleichzeitig den Vize-Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen.

Gäste beenden ersten Durchgang in Unterzahl

Vor rund 180 Zuschauern nahmen die Hausherren das Zepter vom Anpfiff weg in die Hand, kontrollierten das Spielgerät ruhig innerhalb der eigenen Reihen und suchte stets den idealen Zeitpunkt, um durch gezielte Tempoverschärfungen die Lücke durch den gegnerischen Abwehrverbund zu finden. Dahingehend leisteten sich die Haidacher-Schützlinge allerdings zunächst ungewohnt viele Ungenauigkeiten im Passspiel nach vorne, weshalb man sich immer wieder mit blitzartigen Gegenangriffen konfrontiert sah. Die Grün-Weißen präsentierten dementsprechend giftig und aggressiv im Spiel gegen den Ball und schalteten nach Eroberung desselbigen schnörkellos um – es fehlte zumeist lediglich am letzten Pass, um dem Gegner auch so richtig Schmerzen zuzufügen und in Führung zu gehen. So ging es jedoch mit einem negativen Highlight in die Kabinen, als wenige Augenblicke vor der Halbzeit Jakob Obernberger nach einem rüden Einsteigen mit glatt Rot vom Platz musste – Micheldorf damit nur noch zu zehnt.

Zwei Traumtore sichern Trattnachtalern vollen Erfolg

Jene numerische Überlegenheit wusste der Gastgeber dann nach dem Seitenwechsel kurzerhand in Zählbares umzumünzen und ging nach einem wahren Sahneschuss von Michael Schildberger in der 50. Minute in Führung. Wer jetzt allerdings von einer klaren Angelegenheit der Heimischen ausgegangen war, wurde von den Grün-Weißen regelrecht eines Besseren belehrt. So gaben sich die Zauner-Schützlinge keineswegs auf, spielten weiter unbekümmert mit und zeigten sich auch in der Offensive forsch und zielstrebig wie je zuvor. So auch in Minute 59, als man sich unbeirrt ins letzte Drittel kombinierte, um dort Robin Mayr-Fälten in Szene zu setzen, der den Ball zum nicht unverdienten Ausgleich im Netz versenkte. Doch wiederum nur wenige später die neuerliche Führung der Trattnachtaler, die in Person von Oliver Affenzeller auf 2:1 stellten. Auch sein Treffer kratzte an der Marke Traumtor, als er aus gut zwanzig Minuten die Kugel volley im Eck unterbrachte. Im Anschluss verwaltete der Gastgeber das Ergebnis weitgehend geschickt, ließ letztlich kaum mehr Gefahr am Heimsieg aufkommen und kürte sich damit zum Vize-Meister der Saison 2022/23.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Das war keine einfache Partie heute. Micheldorf hat das auch sehr diszipliniert gemacht. Am Ende des Tages sind wir froh über die drei Punkte und freuen uns über den Vizemeister. Das ist heute das Wichtigste.“

Die Besten: Philipp Mitter (IV), Oliver Affenzeller (ST)

