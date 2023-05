10:1 – Union Edelweiss zerlegt FC Wels in alle Einzelteile

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:32

Nach zuletzt vier Remis am Stück in der LT1 OÖ-Liga stand die Union Edelweiss heute unter Zugzwang, als man auf eigener Anlage den Tabellennachzügler FC DMS Wels empfing. Und die Linzer lieferten auf allen Ebenen. Man schoss einen brutal ersatzgeschwächten Kontrahenten mit 10:1 ab.

Einseitige Angelegenheit

Nicht weniger als 15 Ausfälle hatte der FC Wels heute zu verzeichnen. Eine Mannschaft, die sich in Vollbesetzung schon schwertat, ligatauglich zu agieren, kam gegen einen über weite Strecken entfesselt aufspielenden Kontrahenten so richtig unter die Räder. Bereits nach 18 absolvierten Minuten stand es 3:0. Nachdem Mittelfeldregisseur Sinisa Markovic aus kurzer Distanz auf 1:0 gestellt hatte (4.) und Philipp Frühwirth mit einem platzierten Schuss ins lange Eck erhöht hatte (16.), markierte Kenan Ramic aus etwa 17 Metern per Flachschuss das 3:0 (18.). Mit einem Doppelschlag in den Minuten 21 und 23 stellten die Hausherren gegen einen bis dato überforderten Gegner schon in Hälfte eins die Weichen klar auf Sieg. Frühwirth erhöhte nach Vorlage von Markovic beziehungsweise Ramic auf 5:0. Den Schlusspunkt einer insgesamt einseitigen ersten Hälfte setzte Tobias Hahn, der in der 45. Minute nach einem Eckball mit dem Kopf das 6:0 besorgte.

Union Edelweiss ist nicht zu stoppen

Den nächsten Dämpfer setzte es für die Welser in Minute 51, als Keeper Simon Busch aufgrund einer Beleidigung glatt Rot sah. In Unterzahl kam es für die Gäste knüppeldick. In der zweiten Hälfte fing man sich noch vier weitere Treffer gegen ein furios aufspielendes Team. Ramic traf in den Minuten 55, 60 und 74. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Wels-Akteur Medi Sulimani in der 56. Minute auf 7:1 verkürzt hatte. Er hatte einen Freistoß aus gut und gerne 50 Metern direkt versenkt, indem er Edelweiss-Schlussmann Lukas Kitzmüller überhob. Den Schlusspunkt einer denkwürdigen Partie setzte Simon Kandler, der nach einer Ecke zum 10:1-Endstand einschoss (79.).

Stimmen zum Spiel:

Lukas Moser (sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Es war erschreckend, wie der FC Wels aufgetreten ist. Das war nicht OÖ-Liga-tauglich. Der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut verdient. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten: Kenan Ramic (ST), Philipp Frühwirth (LMF)

Amarildo Zela (Trainer FC Wels):

„Wir hatten heute 15 Ausfälle. Ich bin trotzdem froh, dass wir überhaupt elf Leute zusammenbekommen haben. Das 10:1 ist für uns ein super Ergebnis. Man kann auch 20 Gegentore bekommen. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Ich habe die Mannschaft in einem katastrophalen Zustand übernommen.“

