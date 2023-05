Nach Remis gegen DSG Union Perg: SPG Friedburg/Pöndorf bereits fünf Spiele unbezwungen

Details Samstag, 27. Mai 2023 07:44

Sowohl die DSG Union HABAU Perg als auch die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf haben den Abstiegskampf der LT1 OÖ-Liga tapfer angenommen. Am heutigen Abend kam es zum Aufeinandertreffen eben dieser Mannschaften. Vor allem die Gäste aus dem Salzburger Grenzgebiet gingen mit mächtig Selbstvertrauen in diese Begegnung, blickt man doch mittlerweile auf eine enorm stolze Serie von vier ungeschlagenen Partien en Suite zurück. Jene Serie fand schließlich auch im Mühlviertel ihre Fortsetzung – 2:2 das Endergebnis.

Perg dreht Partie vor der Pause

Die erste Duftmarke in dieser Begegnung setzte der Gast aus Friedburg, der sich, wie zuletzt gewohnt, enorm diszipliniert und geordnet präsentierte und den Hausherren das Leben gehörig schwer machte. Nach einem doch unnötigen Ballverlust des Gastgebers stellte Miroslav Antonov eiskalt auf 1:0 und brachte damit seine Mannen kurzerhand in Front. Zuvor hatte aufseiten der Heimischem Cem Aygün einen Hochkaräter leichtfertig liegengelassen. Nichtsdestotrotz steckte die Prandstätter-Truppe nicht auf, ließ sich auch vom Gegentreffer in keinerlei Hinsicht beeindrucken, suchte ihr Heil weiter in der Offensive, um schließlich vor der Pause zum großen Rundumschlag auszuholen. Zunächst versenkte Daniel Steinbauer nach herausragender Mehmeti-Vorarbeit die Kugel zum Ausgleich im kurzen Eck (37), nur sechs Minuten später war es dann der Assistgeber selbst, der einen tollen Spielzug problemlos verwertete und die Partie damit im Handumdrehen auf den Kopf stellte.

Friedburg wieder nicht zu biegen

Mannschaftliche Geschlossenheit und Stärke waren jene Attribute, die Interimstrainer Ernst Öbster, neben einer Vielzahl taktischer Verbesserungen, seinem Team in den letzten Wochen injizierte und zuletzt immer wieder für Erfolg sorgten – so auch in dieser Begegnung. Aus einem kompakten Kollektiv herausagierend, übernahmen die Gäste aus Friedburg mit Fortlauf des zweiten Durchgangs immer mehr das Kommando, ließen kaum mehr konkrete Einschussmöglichkeiten der Mühlviertler zu und fanden selbst wieder häufiger gute Möglichkeiten im letzten Drittel vor. Der Ausgleich lag nun förmlich in der Luft, ließ allerdings bis in die heiße Schlussphase auf sich warten. Erst in Minute 87 erlöste Halid Hasanovic mit seinem Treffer zum 2:2 seine Mannschaft, die damit kurzerhand die Serie an ungeschlagenen Spielen auf stolze fünf Stück ausbaute und sich auch tabellarisch vor den Mühlviertlern behauptete.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Es war wieder eine gute Leistung meiner Mannschaft, gegen ein erneut starkes Team. Was Ernst Öbster da mit Friedburg gemacht hat in dieser kurzen Zeit, ist mir ein Rätsel. So wie sie heute aufgetreten sind, gehören sie für mich zu den besten Mannschaften der Liga. Dementsprechend sind wir heute mit dem Punkt auch zufrieden“

Die Besten:

DSG Union Perg: Samir Mehmeti (RF)

SPG Friedburg/Pöndorf: Halid Hasanovic (IV)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei