Erster Sieg beim SV Grün-Weiß Micheldorf seit 13 Jahren – SV Bad Ischl dreht im Saisonfinish auf

Details Freitag, 02. Juni 2023 21:14

Nach zuletzt zwei vollen Erfolgen am Stück in der LT1 OÖ-Liga war der SV Zebau Bad Ischl mit einer kräftigen Portion Selbstvertrauen ins Kräftemessen mit dem in diesen Wochen so gebeutelten SV Grün-Weiß Micheldorf gegangen. Schlussendlich setzte sich die Heissl-Truppe verdient mit 2:0 durch und verschärfte somit die Krise des direkten Kontrahenten, den man im Ranking kurzerhand überflügelte. Für die Kremstaler setzte es die fünfte Pleite en suite. Der SV Bad Ischl befindet sich nun als erstes Team der OÖ-Liga in der Sommerpause, da man am kommenden Wochenende spielfrei hat.

Pausenführung für die Gäste

Vor rund 300 Zuschauern entwickelte sich ein Match, das zunächst mit den ganz großen offensiven Highlights geizte. Beide Teams taten sich sichtlich schwer, die feine Klinge auszupacken, und warfen stattdessen physische Härte in ein vergleichsweise kampfbetontes Spiel. In der 45. Minute stellten die Gäste dann auf 0:1. Nachdem Stürmer Mario Petter mit unerlaubten Mitteln im Micheldorfer Strafraum gestoppt worden war, verwandelte Offensivpartner Rudolf Durkovic den fälligen Elfmeter. Bitter aber für den SV Bad Ischl: Petter verletzte sich in jener Situation und musste frühzeitig runter. Für ihn kam Michael Ebner in die Partie.

Stefan Laimer setzt Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel schafften es beide Teams, eine Leistungssteigerung zu erzielen, sodass das Niveau des Kräftemessens sofort angehoben wurde. Der SV Grün-Weiß Micheldorf hatte in Hälfte zwei zweifelsohne ein Chancenplus, tat sich aber schwer, in der Gefahrenzone richtig konsequent zu agieren. Obendrein strahlte man immer wieder eine brutale Gefahr bei Standards aus. Für einen Treffer reichte es aber nicht. Anders gelagert indes die Situation beim Kontrahenten aus dem Salzkammergut, der in der Schlussphase noch einmal zeigte, was Kompromisslosigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse bedeutet. In den letzten 15 Minuten hatte man den Fokus aufs Umschaltspiel gelegt gegen einen drückenden Ligadino – in der Hoffnung, die sich bietenden Räume nach Ballgewinn erfolgreich zu bespielen. Dies gelang unmittelbar vor dem Abpfiff auf vorbildliche Art und Weise. Nach Eroberung des Leders suchte man sofort die Tiefe und überrumpelte den Defensivverbund der Heimischen mit wenigen Kontakten. In letzter Instanz legte der heute sehr auffällige Filip Halgos auf Stefan Laimer quer, der humorlos den 0:2-Endstand besorgte (90.+2).

Stimme zum Spiel:



Jürgen Schaufler (Sektionsleiter Stv. SV Bad Ischl):

„Wir sind überglücklich, dass wir zum Saisonabschluss noch einen Dreier geholt haben. Nach 13 Jahren haben wir in Micheldorf wieder einmal gewonnen.“

Die Besten: Filip Halgos (ZMF), Patrick Ambrosch (IV)

Fotocredit: Helmut Dietmaier

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei