Unfassbar! SPG Weißkirchen/Allhaming baut mit Remis ungeschlagene Heimserie auf 35 Spiele aus!

Details Samstag, 03. Juni 2023 07:30

Die Union PROCON Dietach hat wohl die besten Karten im Rennen um den dritten Platz im Endklassement der LT1 OÖ-Liga inne. Um die ohnehin vielversprechenden Aussichten auf diese Platzierung nochmals entscheidend zu erhöhen, bedarf es allerdings einem weiteren vollen Erfolg. Dabei gastierte die Ruttensteiner-Truppe bei der SPG Weißkirchen/Allhaming und damit gleichsam bei einem von zwei Teams der Liga, das in dieser Spielzeit auf heimischem Rasen noch ungeschlagen ist. Auch der bärenstarke Aufsteiger konnte dieser beeindruckenden Serie kein Ende setzen und musste sich schlussendlcih mit einem Zähler zufriedengeben.

Ruttensteiner-Elf trifft in Halbzeit eins nur Aluminium

Dabei legten die Gäste aus Dietach beinahe mit einem wahren Traumstart los, trafen nach gut 30 Sekunden allerdings nur den linken Pfosten. Im Anschluss mussten die Gäste selbst froh sein, nicht nach wenigen Minuten in Rückstand geraten zu sein, nachdem die Zebras einen wahren Hochkaräter leichtfertig liegengelassen hatten. Mit Fortlauf der ersten Halbzeit beruhigte sich das Geschehen am Kunstrasen von Weißkirchen ein wenig, ohne aber je die Spannung zu verlieren – beide Mannschaften gingen ein enorm hohes Tempo, ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren und schafften es immer wieder mit Präzisen Zuspielen ins letzte Drittel für Gefahr zu sorgen. Aufseiten der Hausherren hatte Michael Schröttner im Eins gegen Eins mit dem gegnerischen Schlussmann die große Chance, die Zebras in Front zu bringen – der Offensivmann vergab jedoch leichtfertig. Torlos ging es in die Kabinen.

Partie findet keinen Sieger

Je länger die Begegnung dauerte, umso mehr gewannen die Heimischen an Oberhand. Die Olzinger-Elf verstand es nun besser, die Kombinationen schnörkelloser und zielstrebiger aufzuziehen – ein Umstand, der den Gastgeber gleich mehrmals in Durchgang zwei in enorm aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten hievte – allerdings ließ man schlichtweg die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Gehäuse, die es zweifelsohne für einen Torerfolg braucht, vermissen. Auch die Gäste aus Dietach strahlten, angesichts der brutal stark besetzten Offensive rund um Yusuf Efendioglu und Denis Berisha kaum verwunderlich, eine ständige Gefahr aus. Letzten Endes wollte auf beiden Seiten am gestrigen Abend kein Treffer gelingen – es wurden mehr oder weniger leistungsgerecht die Punkte geteilt. Während die Gäste damit im Rennen um Platz drei ein wenig an Boden verloren, setzten die Zebras ihre unglaubliche Heimserie fort und sind mittlerweile seit nicht weniger als 35 (!) Partien ungeschlagen – ein gigantischer Wert.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir haben in diesen Wochen zweifelsohne ein schwieriges Restprogramm. Wir schlagen uns aber nicht schlecht und können auch heute mit dem Punkt gegen eine starke Mannschaft aus Dietach gut leben. Angesichts der Torchancen hätten wir uns den Sieg vielleicht etwas mehr verdient. Unter dem Strich war es aber zweifelsohne ein 0:0 der besseren Sorte.“

Die Besten:

SPG Weißkirchen/Allhaming: Florian Hahn (RV)

Union Dietach: Denis Berisha (ST)

