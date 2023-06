Dank furioser zweiter Hälfte – DSG Union Perg siegt bei der Union Ostermiething

Details Samstag, 03. Juni 2023 10:51

Zu einem direkten Duell zweier Tabellennachbarn der LT1 OÖ-Liga kam es gestern in Braunau, als der UFC Stampfl-Bau Ostermiething die DSG Union HABAU Perg empfing. Aufgrund eines ganz starken zweiten Durchgangs, in dem man den Kontrahenten phasenweise förmlich überrannte, siegten die Mühlviertler mit 4:1 und prolongierten eine vorbildhafte Serie: Seit nunmehr fünf Runden ist man ungeschlagen. Man befindet sich in der besten Phase des bisherigen Saisonverlaufs.

Führung für den Underdog

Vor rund 240 Zuschauern blieb die DSG Union Perg in den ersten 45 Minuten vieles schuldig. Man brachte nicht jene Griffigkeit gegen den Ball sowie jenen Esprit im Besitz desselben, welche die Prandstätter-Elf in der jüngeren Vergangenheit ausgezeichnet hatten, auf den Platz. Die Union Ostermiething machte es da weitaus besser. Trotzdem hatte der Gast die erste Top-Chance der Begegnung: In der 24. Minute hatte Angreifer Samir Mehmeti Pech, als er das Leder an den Querbalken setzte. Acht Minuten später machten es die Braunauer besser, weil genauer. Nach einer präzisen Flanke versenkte Ostermiething-Stürmer Resul Omerovic den Ball per Kopf zur nicht unverdienten Führung. Wiederum nur 13 Minuten später die adäquate Antwort der DSG Union Perg: Nach einem zielstrebigen Angriff durchs Zentrum besorgte Florian Himmelbauer aus kurzer Distanz den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Enorme offensive Wucht der Gäste

Was die Perger dann in Halbzeit zwei abfackelten, war schlichtweg atemberaubend. Man initiierte mit beneidenswerter Regelmäßigkeit richtig sehenswerte Angriffe und überforderte somit den Kontrahenten phasenweise. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Coach Jürgen Prandstätter mit Lukas Netter und Paul Gstöttenbauer in der Halbzeit zwei frische Kräfte brachte, welche dem Spiel der Mühlviertler extrem guttaten. In der 62. Minute stellte man dann verdientermaßen auf 1:2. Verantwortlich hierfür: Mario Ebenhofer, der nach Vorlage von Himmelbauer einschoss. Nur Augenblicke später der nächste Dämpfer für die Union Ostermiething, die über die gesamte zweite Hälfte hinweg wenig präsent war. Im Umschaltspiel überrumpelten die Perger den Defensivverbund des Gegners geschickt. Ein langer Ball fand Daniel Steinbauer, der gekonnt das 1:3 markierte (64.). Den Schlusspunkt einer am Ende einseitigen Partie setzte Ebenhofer, der auf Höhe der Mittellinie in Besitz des Spielgeräts kam und umgehend zu einem unwiderstehlichen Solo ansetzte, an dessen Ende er zum 1:4 einschoss (90.+2).

Stimme zum Spiel:



Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union Perg):

„Das 4:1 ist eine super Sache. Aufgrund der zweiten Hälfte haben wir hochverdient gewonnen. Wir hätten auch noch das eine oder andere Tore mehr machen können.“

Die Besten: Mario Ebenhofer (ZMF), Florian Himmelbauer (LV), Daniel Steinbauer (ST)

