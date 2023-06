Der Meister hat mit dem ASK St. Valentin keinerlei Probleme – souveräner Auswärtssieg der ASKÖ Oedt

Details Sonntag, 04. Juni 2023 12:21

Seit der Vorwoche steht die ASKÖ Oedt als Meister der LT1 OÖ-Liga fest. Weitestgehend ohne Druck konnte man daher gestern ins vorletzte Match der Saison gegen den ASK Case IH Steyr St. Valentin gehen. Schlussendlich setzte man sich glatt mit 3:0 durch und prolongierte damit eine vorbildhafte Serie: Der Titelträger ist seit nunmehr 25 Runden ungeschlagen.

Pausenführung für den Favoriten

Vor knapp 200 Zuschauern startete der Gast furios und kreierte gleich mehrere nennenswerte Chancen. Zwei Mal setzte Stürmer Nenad Vidackovic offensive Duftmarken, wobei er einmal am Aluminium scheiterte. Der dritte Versuch war dann erfolgreich: Nach einer präzisen Vorlage von Alexander Peter versenkte Vidackovic den Ball im langen Eck (34.). Was der ASK St. Valentin indes in Durchgang eins bot, war absolut bescheiden. Man konnte dem Kontrahenten zu keinem Zeitpunkt auf Augenhöhe begegnen, was auch und vor allem daran lag, dass man zu viel Respekt vor dem bereits feststehenden Meister zeigte.

ASKÖ Oedt schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel schaffte es der Titelträger zunächst nicht mehr, jene Qualität, jene offensive Wucht an den Tag zu legen. Auch der ASK St. Valentin blieb lange harmlos, bis man in Minute 70 die beste Gelegenheit des Matches vorfand. Nach einem Freistoß setzte der aufgerückte Defensivmann Martin Dietachmair das Leder per Kopf an den Querbalken. Danach kam es aber knüppeldick für die Niederösterreicher – weil die ASKÖ Oedt wieder Tempo mit offensiver Durchschlagskraft kombinierte und den Gegner damit überforderte. In der 71. Minute besorgte Manuel Schmidl die Vorentscheidung mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Den Schlusspunkt einer am Ende einseitigen Partie setzte Vidackovic, der abermals von Peter perfekt in Szene gesetzt worden war (78.). Der 31-Jährige übernahm mit seinem Doppelschlag gegen den ASK St. Valentin die alleinige Führung in der Torschützenliste. Er hält nun bei beneidenswerten 28 Volltreffern.

Stimmen zum Spiel:

Peter Riedl (Trainer ASK St. Valentin):

„Das war zu verhalten von uns. Die erste Hälfte war ganz schwach. Da waren wir zu mutlos. Wir haben zu viel Respekt vor dem Meister gezeigt. Wir haben auch einige Ausfälle. Somit fehlte uns die Routine, die Oedt in den eigenen Reihen hat.“

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Wir hatten einen guten Start und haben uns gleich einige Chancen erspielt. In der zweiten Hälfte war zunächst auf beiden Seiten offensiv nicht viel los. Insgesamt war es ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Nenad Vidackovic (ST), Marco Weber (RV)

