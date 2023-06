Faustdicke Überraschung im Mühlviertel-Derby! SPG Pregarten schießt SU St. Martin/M. ab

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 22:19

Obowhl es für die SU Strasser Steine St. Martin/M. und die SPG Algenmax Pregarten in tabellarischer Hinsicht nicht mehr um allzu viel ging, sorgte das Mühlviertel-Derby in der LT1 OÖ-Liga aufgrund der geographischen Nähe doch für mächtig Brisanz. Am Ende brachte das Nachbarschaftsduell ein verrücktes Ergebnis mit sich: Die SPG Pregarten zeigte dem haushohen Favoriten die Grenzen auf und gewann mit 4:0 – nach zuvor zehn Partien ohne Sieg. Die Leistung der SU St. Martin/M., die in dieser Saison über weite Strecken eine wahre Heimmacht war, wirft indes unweigerlich Fragen auf.

Keine Tore in Hälfte eins

Ein Derby hat stets eigene Gesetze: Eine Fußballweisheit, die zweifelsohne inflationär verwendet wird, bewahrheitete sich heute im Aubachstadion. Kaum jemand hatte der SPG Pregarten, welche in der jüngeren Vergangenheit in eine heftige Ergebniskrise geschlittert war, gegen die so heimstarke SU St. Martin/M. etwas zugetraut. Die Pregartner ließen aber sämtliche Kritiker auf eindrucksvolle Art und Weise verstummen und erinnerten in diesem Auswärtsmatch wieder an Top-Leistungen, welche man vor erwähntem sportlichen Tiefflug gezeigt hatte. Vom Start weg war der eindeutige Underdog sofort präsent und kreierte mehrere aussichtsreiche Chancen. Die besten fanden Youngster Max Freinschlag, der in der 20. Minute am Aluminium scheiterte, und Michael Hackl vor. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass auch die Heimischen offensive Duftmarken setzten. Stürmer Manuel Pichler hatte eine gute Gelegenheit, ließ diese aber ungenützt verstreichen.

Gäste drehen auf

Nach dem Seitenwechsel wurde die SPG Pregarten konkret und belohnte sich endlich für eine bis dato starke Leistung. Mit einem Doppelschlag in den Minuten 56 und 60 stellte man die Weichen auf Sieg. Zunächst schoss Orhan Vojic nach einer Vorlage von Freinschlag gekonnt ein. Augenblicke später erhöhte Hackl nach einem Eckball von Kapitän Markus Blutsch auf 0:2. Die SU St. Martin/M., mit dem Vorhaben ins Match gegangen, für einen gelungenen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse zu sorgen, war nun gefordert. Der Offensive des Gastgebers mangelte es in dieser Phase jedoch am nötigen Esprit, um den Defensivverbund des Kontrahenten in Verlegenheit zu bringen. Immer wieder versuchte man es aus der Distanz. Für einen Treffer reichte es aber nicht. Stattdessen schlug in Minute 69 wieder die SPG zu. Man nutzte einen Lapsus, unterlaufen im Abwehrverbund St. Martins, aus und stellte durch Lukas Grüner auf 0:3. Die Heimischen waren nun endgültig gebrochen und kassierten in Minute 81 den nächsten Dämpfer: Blutsch besorgte mit einem präzischen Flachschuss ins lange Eck den 0:4-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Wir haben völlig verdient gewonnen – auch in dieser Höhe. Es war ein schöner Saisonabschluss nach dieser langen Durststrecke. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten: Max Freinschlag (RV), Michael Hackl (LMF/ST), Felix Birklbauer (IV)

