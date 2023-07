17-jähriger Joker sticht in der 119. Minute – DSG Union Perg eliminiert Mitfavorit Union Dietach

Details Montag, 24. Juli 2023 11:53

Zweifelsohne als Außenseiter war die DSG Union HABAU Perg in die 1. Runde des ADMIRAL OÖ Landescups gegangen – gegen die Union PROCON Dietach, welche in der abgelaufenen Saison der LT1 OÖ-Liga weitaus besser klassiert gewesen war und nun obendrein auf heimischem Kunstrasen spielen durfte. Dank einer geschlossen starken Mannschaftsleistung setzten sich die Perger in einer 120-minütigen Hitzeschlacht aber durch und sorgten somit für eine Überraschung.

Pausenführung für die Gäste

Vor rund 250 Zuschauern war der Matchplan der Prandstätter-Elf schnell ersichtlich: Der Fokus lag auf einer kompakten Defensive bei gleichzeitiger Zielstrebigkeit nach Eroberung des Spielgeräts. Damit tat man dem Kontrahenten insbesondere in der Anfangsphase enorm weh. Nach einer ersten Chance von Daniel Steinbauer machte es genannter Stürmer in der 19. Minute dann besser, weil genauer. Er stellte mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck auf 0:1. 9 Minuten später der nächste Dämpfer für den Favoriten aus Dietach. Mario Ebenhofer, absolut belebendes Element im Offensivspiel der Perger, besorgte aus kurzer Distanz das 0:2. Erst danach fand die Union Dietach zu alter Stärke zurück und schaffte es ihrerseits, der Partie durchaus den Stempel aufzudrücken. Die Belohnung hierfür folgte in Minute 40, als Angreifer Denis Berisha einen Freistoß dank Wucht und Präzision direkt zum 1:2 versenkte.

Berisha rettet Union Dietach in die Verlängerung

Nach dem Seitenwechsel hatten die Heimischen mehr von der Begegnung. Die DSG Union Perg legte den Fokus nun vermehrt auf die Defensive und versuchte, durch Lauffreudigkeit und Zweikampfhärte die Kreise der unbestritten hochveranlagten Individualisten in den Reihen der Union Dietach geschickt einzudämmen. Dieser Plan ging lange auf. In der 86. Minute fing man sich dann aber den zweiten Gegentreffer in diesem Match. Nach einem Handspiel im Strafraum Pergs verwandelte Berisha den folgenden Elfmeter gekonnt zum 2:2 – Verlängerung.

Eigengewächs schießt DSG Union Perg in die 2. Runde

Die Verlängerung geizte dann mit den ganz großen offensiven Highlights. Bei hohen Temperaturen gelangten die Akteure auf dem Rasen langsam, aber sicher an ihre physischen Grenzen. Als sich die Beteiligten schon auf ein Elfmeterschießen einstellten, versetzte ein Perger Joker die Dietacher in einen kollektiven Schockzustand. Nur Augenblicke nach seiner Einwechslung tauchte das 17-jährige Eigengewächs Sebastian Haider vor Dietach-Keeper Thomas Genshofer auf und schob unaufgeregt zum 2:3 ein (119.). Während mit der Union Dietach somit ein absolutes Top-Team der OÖ-Liga früh die Segel streichen muss, zieht die DSG Union Perg in die 2. Runde ein und wird dort klarer Favorit sein, wenn man es mit der Sportunion Schweinbach zu tun bekommt.

Stimme zum Spiel:

Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union Perg):

„Das war eine gute Standortbestimmung. Wir sind happy über die Leistung. Darauf können wir aufbauen. Es ist eine schöne Momentaufnahme. Wir freuen uns, dass es jetzt gegen Schweinbach geht – ein Spiel mit Derbycharakter. Jetzt sind wir in der Favoritenrolle.“

Die Besten: Benedikt Hofer (IV), Mario Ebenhofer (ZMF), Daniel Steinbauer (ST)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei