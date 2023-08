Erstes Ausrufezeichen in neuer Liga! Aufsteiger SU Bad Leonfelden schlägt DSG Union Perg im Mühlviertel-Derby

Details Freitag, 04. August 2023 21:37

Gleich zum Auftakt der neuen Meisterschaftssaison in der LT1 OÖ-Liga kam es am heutigen Freitagabend zum ersten Mühlviertel-Derby zwischen dem Aufsteiger SU Vortuna Bad Leonfelden und der DSG Union HABAU Perg. Viele Fragezeichen standen im Vorhinein dieser Partie auf dem Papier, galt der Liga-Neuling doch als die große Unbekannte in der ungewohnten sportlichen Umgebung. Letztlich setzte sich dieser gegen die Prandstätter-Elf hauchzart durch und setzte damit umgehend die erste Duftmarke in Oberösterreichs höchster Amateur-Klasse.

Gastgeber ohne große Scheu

Dabei war die Sportunion aus Bad Leonfelden vom Anpfiff weg so gar nicht auf langsames Abtasten aus, ganz im Gegenteil – mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen ausgestattet gingen die Aufsteiger umgehend forsch ans Werk, suchten ihr Heil unbekümmert in der Offensive und machten es auf diese Weise dem Gegner aus Perg ungemein schwer, Zugriff auf Ball und Gegner zu bekommen. Die Hausherren spürten sichtbar, dass man auch in der neuen sportlichen Umgebung durchwegs konkurrenzfähig ist – ein Umstand, der den Mair-Schützlingen weiter Auftrieb verschaffte. Die Gäste hingegen kamen nur behäbig auf Betriebstemperatur und taten sich über weite Strecken des ersten Durchgangs enorm hart, zu vielversprechenden Einschussmöglichkeiten zu kommen. Der einzige Torjubel der ersten 45 Minuten gehörte den Hausherren, welcher aber nur von kurzer Dauer war – Leon Ilic stand vor seinem Treffer im Abseits.

Leon Ilic mit Premierentor für Bad Leonfelden in OÖ-Liga

Durchwegs überzeugend war er gewesen, der Auftritt der SU Bad Leonfelden in der ersten Halbzeit der neuen Spielzeit in der OÖ-Liga – und auch nach dem Seitenwechsel wusste die Mair-Truppe weitgehend zu überzeugen – wohlgemerkt auf bisher völlig unbekanntem sportlichem Terrain. Man blieb weiterhin die gefährlichere und aktivere Mannschaft, präsentierte sich ungemein giftig in der Arbeit gegen den Ball und störte damit stets den kontrollierten Spielaufbau der Gäste. Schließlich belohnte sich die Sportunion für den enorm aufopferungsvollen Auftritt und ging durch einen satten Abschluss von Leon Ilic nicht unverdient mit 1:0 in Führung (72.). Nur wenige Augenblicke später wäre diese allerdings um ein Haar bereits wieder dahin gewesen, die Prandstätter-Elf traf im prompten Gegenzug jedoch nur Aluminium. Damit retteten die Hausherren letztlich die hauchzarte Führung über die Zeit und konnten damit im ersten Spiel in der neuen Liga sogleich den ersten vollen Erfolg eintüten.

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sporlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Die Witterungsverhältnisse waren enorm schwierig. Die Jungs haben das aber trotzdem super gemacht, unsere Spielidee toll umgesetzt. Wir haben gemerkt, dass wir mithalten können. Das tut gut.“

Die Besten: Florian Froschauer (TW), Milan Nitriansky (IV), Leon Ilic (RM)

