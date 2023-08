Deutlicher Erfolg des amtierenden Meisters zum Auftakt: ASKÖ Oedt besiegt SV Micheldorf deutlich

Details Freitag, 04. August 2023 22:01

Im Sommer blieb beim SV Grün-Weiß Micheldorf so gut wie kein Stein auf dem anderen. Mit Neo-Coach Falko Feichtl und nicht weniger als 12 Neuerwerbungen startete man am heutigen Freitagabend gegen keinen geringeren als den amtierenden Meister ASKÖ Oedt in die neue Spielzeit der LT1 OÖ-Liga. Auch die Trauner werden seit Juli von einem neuen Übungsleiter geführt: Kurt Russ übernahm vor Kurzem das Zepter vom abgetretenen Titeltrainer Jürgen Schatas. Zum Auftakt der Meisterschaftssaison gelang dem ehemaligen Bundesliga-Coach sogleich ein erfolgreicher Einstand – 3:0 das deutliche Endergebnis.

Deutliche Gäste-Führung in Durchgang eins

Einen besseren Start in diese Begegnung hätte dabei der Gast kaum finden können: Keine vier Minuten waren gespielt, da zappelte die Kugel bereits im Micheldorfer Netz: Nach einer tollen Kombination über mehrere Stationen schloss Alexander Peter mit einem satten Schuss abgebrüht ab und stellte damit bereits früh die Weichen auf Sieg. In weiterer Folge kamen jedoch die Hausherren auf und stellten umgehend klar, dass man sich keineswegs ohne Kampf ergeben würde. Die Russ-Elf konnte sich in dieser heißen Phase gleich mehrfach bei ihrem Schlussmann Oliver Fischer bedanken, dass es auch nach 25 Minuten noch 1:0 stand. Auf der Gegenseite offenbarten dann aber wieder die Gäste die unglaubliche Offensivpower, die zweifelsohne in dem beeindruckenden Kader vorhanden ist und verpassten damit dem Gegner den nächsten eiskalten Nackenschlag. Chinonso Emmanuel Eziekwe staubte aus kurzer Distanz kompromisslos ab – 2:0.

ASKÖ Oedt bereits zum Auftakt erbarmungslos

In Sachen Spektakel und Highlights konnte die Begegnung nach dem Seitenwechsel keineswegs mehr mit dem Schlagabtausch aus Durchgang eins mithalten. Während die Hausherren im letzten Drittel zumeist zu wenig kreative und durchschlagskräftige Aktionen fabrizierten, erwies sich auch der amtierende Meister insbesondere nach Umschaltmomenten als zu inkonsequent, um der Partie endgültig den Stempel aufzudrücken. Und dennoch schlug die Abteilung Attacke der Trauner schlussendlich ein weiteres Mal zu – zumindest indirekt. Nach einem schnellen Vorstoß brachte Simon Abraham das runde Leder scharf zur Mitte, wo Thomas Helmberger jenes unglücklich ins eigene Tor bugsierte – 3:0 (74.). Damit wurde auch die letzte Hoffnung der Gastgeber auf einen möglichen Punktgewinn im Keim erstickt, es blieb beim souveränen Auftaktsieg des abermaligen Titelfavoriten.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Wir sind sehr froh, dass uns der Auftakt in die neue Saison so gut gelungen ist. In Micheldorf ist es nie leicht. Angesichts der 120 Minuten am Sonntag im Cup ist der Sieg auch hoch einzuschätzen. Es war eine gute Leistung der Mannschaft.“

Die Besten: Arne Ammerer (ZDM), Chinonso Emmanuel Eziekwe (ST)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei