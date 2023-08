SPG Wels geht gegen SPG Pregarten zum Auftakt leer aus - 0:2-Pleite im Mühlviertel

Details Samstag, 05. August 2023 22:41

Sowohl die SPG Algenmax Pregarten, als auch die SPG DMS Wels gehen mit einem rundum erneuerten Kader in die neue Spielzeit der LT1 OÖ-Liga – dementsprechend schwer war auch im Vorhinein dieser Begegnung ein klarer Favorit herauszulesen. Bei den Messestädtern schwingt mit Josef Bögl zudem ein neuer Übungsleiter das Zepter, nachdem man in einer absolut turbulenten vergangenen Saison lediglich überschaubare sechzehn Punkte ergattert hatte – dennoch reichte es zum Ligaverbleib. In der ersten Partie der neuen Meisterschaft setzte es für den Neo-Coach sogleich einen herben Dämpfer – mit 0:2 wurde man wieder nach Hause geschickt.

Aluminium steht Gäste-Pausenführung im Weg

Dabei war es lange nicht ganz so eindeutig, wie das Endergebnis vermuten lassen würde. Die neu formierte Elf aus der Messestadt präsentierte sich enorm agil und giftig, stand in der Defensive kompakt und fand immer wieder Mittel und Wege, die gegnerische Abwehrreihe in Verlegenheit zu bringen. Doch auch der Kontrahent, der mit einer ungemein verjüngten Truppe aufwartete, erledigte in der kurzen Vorbereitungszeit durchwegs seine Hausaufgaben und legte eine solide Performance hin. Einzig und allein im letzten Drittel schafften es die Mühlviertler im ersten Durchgang noch nicht, für die große Gefahr zu sorgen. Um einiges zielstrebiger erwies sich dahingehend der Gast, der kurz vor der Pause gleich mehrfach an der Führung anklopfte – unter anderem die Latte verhinderte aber einen für den weiteren Spielverlauf immensen Vorteil. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Lukas Grüner avanciert in Schlussphase zum Matchwinner

Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren insbesondere in Sachen Tempo und Durchschlagskraft in der Gefahrenzone der Bögl-Elf zu. Dabei verstand man es immer wieder, durch kreative Lösungen blitzschnell rundum den Sechzehner aufzutauchen. Mit Fortdauer der Begegnung schienen sich zudem langsam, aber sicher die Energiereserven des Kontrahenten dem Ende zu neigen – ein Umstand, den die Gastgeber letztlich in der Schlussphase gnadenlos zu ihren Gunsten auszunutzen wussten. Nach einer tollen Einzelaktion setzte sich Lukas Grüner zielstrebig durch und versenkte die Kugel zur späten Führung im Gehäuse. Mit dem Rücken zur Wand investierte die Spielgemeinschaft aus Wels im Anschluss sinngemäß alles noch nach vorne – schlussendlich vergebens. Auf der Gegenseite sorgte Daniel Petrovic nach Grüner-Vorlage in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt dieser Begegnung, der den Mühlviertlern damit den idealen Start in die neue Meisterschaftssaison verschaffte.

Stimme zum Spiel

Thomas Posch (Sektionsleiter SPG Pregarten):

„Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Wels. Je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr hatte man den Eindruck, dass die Kräfte beim Gegner nachlassen. Das haben wir zum Schluss genutzt. Aus der Sicht von Wels wäre wohl auch ein Unentschieden am Ende des Tages gerecht gewesen.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Lukas Grüner (RMF)

