Sechs Volltreffer! SPG Friedburg/Pöndorf und Union Dietach trennen sich mit spektakulärem Remis zum Auftakt

Details Mittwoch, 09. August 2023 08:34

Nachdem Ernst Öbster in der vergangenen Spielzeit seine aktive Karriere beendet, und als Coach die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf übernommen hatte, waren seine Mannen kaum mehr wiederzuerkennen – er brachte wieder Stabilität und Spielfreude in eine Truppe, dessen Qualität ohnehin außer Frage stand. Zum Auftakt der neuen Saison in der LT1 OÖ-Liga empfing man nun die in der Vorsaison bereits so starke Union PROCON Dietach, welche die Kaderdichte durch starke Transfers wohl nochmals entscheidend erhöhen konnte. Im gestrigen Nachtrag teilte man sich letztlich in einer hinreißenden Partie die Punkte – 3:3 der Endstand.

Gastgeber dreht nach Rückstand furios auf

Dabei legte insbesondere die Union Dietach einen wahren Traumauftakt in die neue Spielzeit hin: Keine vier Minuten waren gespielt, da netzte Denis Berisha aus kurzer Distanz überlegt zum 1:0 ein und hievte damit seine Mannen umgehend in Front. Jener Treffer zeigte beim Gastgeber Wirkung – die Öbster-Schützlinge legten in weiterer Folge sogleich einen Zahn zu und waren enorm bemüht, den frühen Rückstand wieder vergessen zu machen. Eben dies gelang schließlich nach einer guten halben Stunde in einer absolut beeindruckenden Art und Weise: In den Minuten 29, 34 und 37 holte eine nun furiose Heim-Elf zum Rundumschlag aus und drehte die Partie auf brutal starker Manier: Thomas Fenninger per Doppelpack und Selman Neziri stellten binnen kürzester Zeit auf 3:1. Der Schlusspunkt einer denkwürdigen ersten Halbzeit gehörte dann aber den Gästen aus Dietach, die, abermals durch Torgarant Denis Berisha, noch kurz vor der Pause verkürzten und damit die Chancen auf einen Punktgewinn weiterhin aufrechthielten.

Dietach zeigt starke Moral

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein hochklassiges Aufeinandertreffen. Während die Ruttensteiner-Elf ungemein engagiert war, den Ausgangszustand wiederherzustellen, präsentierten sich die Hausherren zugleich enorm diszipliniert und giftig in der Arbeit gegen den Ball – nach Eroberung von diesem fand man zudem immer wieder geschickte Lösungen, um Entlastung zu finden und in weiterer Folge selbst punktuell zielstrebig ins letzte Drittel des Kontrahenten zu kommen. Auf der Gegenseite sah man sich stets mit einer absolut gefährlichen Abteilung Attacke konfrontiert, die immer wieder für Schreckmomente der Heimischen sorgen konnte. Schließlich wurde der Aufwand der Gäste belohnt, nach einem Schuss von Mario Reiter wurde der Ball unglücklich von Emrah Krizevac ins eigene Tor abgelenkt – 3:3 (72.). In einer hektischen Schlussphase sah schließlich Mario Reiter noch Gelb-Rot, was auf den Ausgang dieser Partie aber keinen Einfluss mehr nehmen sollte. Es blieb bei einem Unentschieden der besseren Sorte, durch welches beide Mannschaften mit einem Punkt in die neue Spielzeit der OÖ-Liga starteten.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Im Grunde genommen war es ein gerechtes Remis. Die erste Halbzeit hat Friedburg gehört. Nach dem Seitenwechsel waren wir tonangebend. Wenn man nach einem 1:3 noch ein Unentschieden holt, kann man schon zufrieden sein.“

Die Besten:

SPG Friedburg/Pöndorf: Thomas Fenninger (ZOM), Mattia Olivotto (ST)

Union Dietach: Denis Berisha (ST)

