Ausgleich erst in der Nachspielzeit: Lucky-Punch beschert SU Bad Leonfelden Punktgewinn gegen Union Dietach

Details Freitag, 11. August 2023 20:54

Für einen Transfer der außergewöhnlichen Art sorgte zuletzt die SU Vortuna Bad Leonfelden, als man den unerwarteten Abgang von Chef-Coach Daniel Mair zum deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verkündete – nach einem Nachfolger wird bereits gesucht. Nichtsdestotrotz startete der Aufsteiger bärenstark mit einem Sieg im Mühlviertel-Derby gegen Perg in die neue Spielzeit der LT1 OÖ-Liga. Am heutigen Freitag ging es nun gegen die Union PROCON Dietach. Gegen die starke Ruttensteiner-Elf ergatterte man letztlich einen Punkt – 1:1 der Endstand.

Heimischen mit offensivem Visier

Was die Gastgeber in Durchgang eins veranstalteten, war schlichtweg atemberaubend und kam einem wahren Offensivfeuerwerk gleich. In bestechender Regelmäßigkeit kamen die Hausherren nach zielstrebigen Aktionen immer wieder in die Gefahrenzone des Gegners und fanden enorm aussichtsreiche Möglichkeiten auf einen Torerfolg vor. Bereits früh schlug man aus jener Feldüberlegenheit dann auch Kapital: Nach einem regelwidrigen Handspiel verwertete Goalgetter Denis Berisha vom Elferpunkt souverän zum 1:0. Auch im Anschluss gelang es der Ruttensteiner-Truppe, den Aufsteiger mit temporeichen Spielzügen vor grobe Probleme zu stellen – schlichtweg zu oft war der Gast den einen entscheidenden Schritt zu spät. Dahingehend bedanken mussten sich die Mühlviertler bei ihrem Schlussmann Florian Froschauer, der mit gleich mehreren herausragenden Paraden seine Mannen vor einem höheren Rückstand bewahrte.

Krunert beschert Gästen spät einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen, die Partie ausgeglichener und offener zu gestalten. Man hatte dem Spiel der Heimischen nun auch in körperlicher Hinsicht mehr entgegenzusetzen und konnte mit Fortdauer der Begegnung immer mehr an Kontrolle gewinnen. Obwohl die Union Dietach weiterhin die bestimmende Mannschaft am Kunstrasen blieb, sahen sich die Hausherren zunehmend mit einem aufkommenden Kontrahenten konfrontiert. Zudem verpasste es der Gastgeber, in den weiterhin vorhandenen Torchancen für ruhigere Gemüter zu sorgen und eine Art Vorentscheidung herbeizuführen – ein Umstand, der sich noch rächen sollte: In einer absolut packenden Schlussphase holte nämlich der Aufsteiger kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit zum Lucky-Punch aus und blieb damit auch in der zweiten Partie in der neuen sportlichen Umgebung ungeschlagen: Nach einem Freistoß köpfte Stepan Krunert entschlossen zum späten Ausgleich ein (90.+2).

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„In der ersten Halbzeit war Dietach klar überlegen. Da müssen wir uns ganz klar bei unserem Torhüter bedanken, der uns mit tollen Paraden am Leben erhalten hat. Die zweite Halbzeit konnten wir dann gottseidank ausgeglichener gestalten. Am Ende ist es vielleicht auch eine gerechte Punkteteilung.“

Die Besten:

Union Dietach: Denis Berisha (ST)

SU Bad Leonfelden: Florian Froschauer (TW), Oliver Wolfmayr (RV)

