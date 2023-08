8-Tore-Wahnsinn! Union Mondsee zerlegt SV Bad Ischl im Salzkammergut-Derby in alle Einzelteile

Details Samstag, 12. August 2023 08:37

Sowohl für die Union Raiffeisen Mondsee als auch den SV Zebau Bad Ischl setzte es zum Auftakt in die neue Spielzeit der LT1 OÖ-Liga eine Niederlage – somit ist in beiden Lagern schnellstmögliche Wiedergutmachung angesagt. Dabei dürfte es insbesondere bei den Heimischen eine herausfordernde Woche gewesen sein, offenbarte man doch in der Partie gegen Ostermiething sowohl offensiv, als auch defensiv gehörig Verbesserungspotential. Das die Mamoser-Elf aus den eigenen Fehler jedoch brutal schnell lernt, bekamen die Gäste aus dem Salzkammergut am gestrigen Abend letztlich knallhart zu spüren und wurden mit einer 1:7-Packung wieder nach Hause geschickt.

Komfortable Führung bereits zur Pause

Vor gut 400 Zuschauern im Salzkammergut-Derby setzte der Gastgeber nach nicht einmal zehn Minuten das erste Statement – Simon Nußbaumer versenkte die Kugel nach einer Flanke von der rechten Seite souverän zur frühen Führung (8.). Diese sollte allerdings nicht von allzu langer Dauer sein, revanchierte sich doch der Gast aus der Kurstadt in Minute 20 in Person von Rudolf Durkovic umgehend: Der Goalgetter blieb nach einem Foulspiel im Sechzehner vom Elfmeterpunkt eiskalt und stellte damit den Ausgangszustand umgehend wieder her. Ab diesem Zeitpunkt jedoch sollte die Partie der bis dahin durchwegs ansprechend auftretenden Heissl-Truppe immer mehr entgleiten. Mit Fortdauer der Begegnung brachte man zu keinem Zeitpunkt mehr jene Kompaktheit und Stabilität in die eigenen Abwehrreihen, um einem befreit aufspielenden Kontrahenten wirklich Paroli zu bieten. In den Minuten 36 und 39 stellten Daniel Bares mit seinem ersten Saisontreffer und erneut Simon Nußbaumer noch vor der Pause auf 3:1 und damit die Weichen ganz klar auf Sieg.

Hausherren überfahren Heissl-Elf gnadenlos

Spätestens 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel erloschen schließlich die letzten Hoffnungen der Ischler auf einen Punktgewinn, als Daniel Bares zum zweiten Mal an diesem Abend den Ball über die Linie beförderte – 4:1. Es war ein Treffer, der letztlich alle Dämme bei der Zebau-Elf zum Einstürzen brachte und dafür sorgte, dass die Hausherren fortan nach Belieben groß aufspielen konnten. Keinerlei Ordnung und Selbstverständnis im Spiel der Gäste führten letztlich dazu, dass die Mondseer binnen 15 Minuten weitere drei Treffer erzielten, einen mittlerweile desillusionierten Gegner damit regelrecht vorführten und das Ergebnis in tatsächlich schwindelerregende Höhen schraubten. Nach einem strammen Abschluss ins lange Eck von Maximilian Grössinger schnürten noch Simon Nußbaumer und Daniel Bares jeweils ihren Hattrick und setzten dieser denkwürdigen Partie nochmals ihren eigenen Stempel auf – 7:1 das aus Sicht der Gäste enorm ernüchternde Endergebnis.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das war schon um einiges besser als in der Vorwoche. Es war aber auch nicht so, dass wir unseren besten Tag erwischt und Bad Ischl richtig her gespielt haben. In vielen Situationen wurde es uns da schon sehr einfach gemacht, was unsere Leistung natürlich keinerlei schmälern sollte.“

Die Besten: Radivoje Janjic (ZDM), Maximilian Grössinger (RM), Simon Nußbaumer (ST), Daniel Bares (ST)

