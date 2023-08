Aufsteiger schockt den Meister! SV sedda Bad Schallerbach zeigt ASKÖ Oedt die Grenzen auf

Details Freitag, 18. August 2023 22:55

Der Kracher der 3. Runde in der LT1 OÖ-Liga ging heute auf der Anlage des SV sedda Bad Schallerbach über die Bühne, als der ambitionierte Aufsteiger den Meister der Vorsaison ASKÖ Oedt empfing. Schlussendlich war die Angelegenheit klarer, als zunächst vermutet. Die Renner-Truppe zeigte eine bockstarke Leistung und schlug den Kontrahenten verdient mit 3:0.

Halbzeitführung für die Heimischen

Vor rund 350 Zuschauern war der SV sedda Bad Schallerbach vom Start weg das aktivere Team. Man beeindruckte mit Tempo und Esprit im vordersten Drittel und setzte dem leichten Favoriten aus Oedt damit umgehend enorm zu. Nachdem Top-Chancen von Valentin Frank, Miliam Guerrib oder Daniel Gremsl ungenützt geblieben waren, stellte Raphael Hofstätter in der 30. Minute verdientermaßen auf 1:0. Der Mittelfeldmann war nach Vorlage von Stürmer Alexander Fröschl erfolgreich. Sein Schuss ins lange Eck war noch leicht abgefälscht. Die ASKÖ Oedt tat sich indes gegen einen brutal gut organisierten Kontrahenten enorm schwer, die so namhaft besetzte Offensive nennenswert in Szene zu setzen. Die beste Chance des ersten Durchgangs hatte Alexander Peter. Für einen Treffer der Gäste reichte es aber nicht.

SV sedda Bad Schallerbach schraubt Ergebnis in die Höhe

Einen perfekten Start in Hälfte zwei erwischte der Liganeuling. Die Renner-Elf erhöhte durch einen Elfmetertreffer von Guerrib auf 2:0, nachdem Offensivpartner Fröschl im Strafraum der ASKÖ Oedt mit unerlaubten Mitteln gestoppt worden war (47.). Nach einer weiteren Chance von Fröschl sorgte Michael Schröttner in der 60. Minute für die endgültige Entscheidung. Der Sommerneuzugang markierte nach Assist von Raphael Hofstätter den 3:0-Endstand. Insbesondere in Hälfte zwei ließ der amtierende Meister der OÖ-Liga vieles von dem vermissen, was die Truppe in der Frühphase der aktuellen Saison und insbesondere in der vergangenen Spielzeit ausgezeichnet hatte. Gegen einen heute extrem stark aufspielenden Aufsteiger erreichte man zu keinem Zeitpunkt das Leistungsmaximum. Bad Schallerbachs spektakulärer Sommertransfer Gremsl hatte noch eine aussichtsreiche Chance in Hälfte zwei. Seinen Freistoß parierte aber Oedt-Keeper Oliver Fischer sehenswert.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV Bad Schallerbach):

„Wir haben Oedt schon im Vorjahr im Cup geschlagen. Wir haben gewusst, dass es wieder eine schwierige Aufgabe wird. Heute waren wir voll konzentriert und wir haben die richtigen Schlüsse aus der Partie gegen Wels gezogen. Als Aufsteiger haben wir nun sieben Punkte aus drei Spielen gegen gute Gegner geholt. Damit sind wir hochzufrieden.“

Die Besten: Daniel Gremsl (ZOMF), Alexander Fröschl (ST), Raphael Hofstätter (RMF)

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war ein gebrauchter Tag. Wir waren nicht gut. Bad Schallerbach hat verdient gewonnen.“

