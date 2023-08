Mann des Abends: Julian-Lee Richter schießt Union Ostermiething mit Viererpack gegen DSG Union Perg an Tabellenspitze!

Details Samstag, 19. August 2023 00:21

Eine der größten Überraschungen in der noch jungen Saison der LT1 OÖ-Liga ist zweifelsohne die Union Stampfl-Bau Ostermiething: Die Braunauer holten aus den beiden Partien zum Auftakt brutal starke sechs Zähler und zählen damit, zumindest vorerst, zu den Top-Teams des Klassements. Selbstredend möchten die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet diesen Trend auch gegen die DSG Union HABAU Perg prolongieren – ein Vorhaben, das man letztlich eindrucksvoll in die Tat umsetzte und nun nach einem starken 4:1-Sieg plötzlich von der Tabellenspitze lacht.

Mühllechner-Truppe überfordert Gast in Durchgang eins

Vor in etwa 470 Zuschauern legte der Gastgeber insbesondere in Durchgang eins ein gehöriges Tempo hin. Geschickt ließ man das Leder im Ballbesitz in den eigenen Reihen zirkulieren, wusste aber auch nach Eroberung desselbigen auf blitzschnelle Manier ins gegnerische letzte Drittel einzudringen. In Minute 22 belohnte man sich schließlich für die bis dahin beachtliche Performance und ging nach einem schnellen Gegenstoß, welchen Julian-Lee Richter vollendete, in Führung. Nur vier Minuten später legte der so brutal formstarke Angreifer einen weiteren Treffer nach und stellte nach einem Angriff über die rechte Seite auf 2:0 – eine hinreißende Vorstellung der Mühllechner-Truppe, die dem Kontrahenten aus Perg über weite Strecken der ersten Halbzeit kaum Zugriff und Chancen gewährte. Dementsprechend ging es mit einer komfortablen Führung für den Gastgeber in die Kabinen.

Trotz Leistungseinbruch: Hausherren holen "Dreier"

Nach dem Seitenwechsel kippte die Spielcharakteristik zur Gänze: Fortan waren es die Gäste aus dem Mühlviertel, die nun ein deutlich höheres Tempo gingen und damit kurzerhand die Kontrolle an sich zogen. Zudem startete man nahezu perfekt in Durchgang zwei, als Simon Ströbitzer nach einem tollen Spielzug bereits in Minute 53 auf 1:2 verkürzte und der Partie damit umgehend wieder mächtig Spannung einhauchte – die Begegnung nun wieder völlig offen. Es folgte eine wahre Drangphase der Prandstätter-Elf, die energisch auf den Ausgleich gierte – jedoch ohne Ertrag. Schlichtweg die letzte Präzision in den entscheidenden Momenten verhinderte, dass die Gäste den Ausgangszustand nicht wiederherstellen konnten. Umso effizienter erwies sich schließlich abermals das Heim-Team, insbesondere Julian-Lee Richter: In den Minuten 86 und 90 schnürte der Shooting-Star seinen Viererpack, nachdem er jeweils im Konter zur Stelle war und einen letztlich deutlichen Sieg der Union Ostermiething fixierte, welche nun zumindest vorübergehend von der Tabellenspitze lacht.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt, hätten da auch durchaus schon höher führen können – dann geht es aber mit 2:0 in die Pause. Bis zur 80. Minute war dann Perg klar besser, da hatten wir auch das nötige Glück. Letztlich ist der Sieg vermutlich zu hoch ausgefallen, wenngleich er sicher auch nicht unverdient ist.“

Die Besten: Matthias Felber (ZDM), Alexander Burgstaller (LAV), Julian-Lee Richter (ST)

