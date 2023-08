Aufatmen beim ASK St. Valentin – erster Saisonsieg gegen SV Bad Ischl

Details Samstag, 19. August 2023 19:40

In Runde drei der LT1 OÖ-Liga von einem Krisengipfel zu sprechen, wäre wohl überzogen. Trotzdem standen der SV Zebau Bad Ischl und der ASK Case IH Steyr St. Valentin nach jeweils zwei empfindlichen Pleiten im heutigen direkten Duell bereits unter Druck. Schlussendlich setzten sich die Niederösterreicher mit 2:1 durch, feierten den ersten vollen Erfolg der noch jungen Spielzeit und verschärften gleichsam die Situation der Truppe aus dem Salzkammergut.

Doppelschlag bringt ASK auf Siegerstraße

Vor rund 200 Zuschauern war der Wahlmüller-Elf vom Start weg anzumerken, dass sie nach den beiden angesprochenen Negativerlebnissen um Kontrolle bemüht war. Dieser Plan ging auf: Man war gut im Spiel und ließ dank einer konzentrierten Defensivleistung die so namhaft besetzte Offensive des Kontrahenten zunächst nicht so richtig zur Entfaltung kommen. Nach einer Chance von Julian Riedl stellte Kapitän Daniel Guselbauer in Minute 17 auf 0:1. Der Routinier traf aus zentraler Position humorlos per Volleyabnahme. 21 Minuten später legte der ASK St. Valentin nach: Nach einem Eckball köpfte Jochen Pardametz zum 0:2 ein. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Die Zebau-Elf war in Durchgang eins nicht um diese beiden Tore schlechter. Ganz im Gegenteil: Man zeigte sich stark formverbessert im Vergleich zur Vorwoche und strahlte stets eine gewisse Gefahr aus. Hierfür belohnte man sich in Minute 43, als nach einem Corner der Ball über Umwege zu David Jelica kam, welcher ihn über die Linie drückte. Unmittelbar danach die nächste Top-Chance des ASK: Riedl scheiterte aber am Aluminium.

Glatt Rot für Gästeakteur

Riedl war es auch, der in Durchgang zwei die beste Gelegenheit der Wahlmüller-Elf hatte. Aber auch beim dritten Versuch klappte es nicht mit einem Treffer. Der SV Bad Ischl entwickelte indes immer mehr Druck und drängte auf den Ausgleich. Ab der 72. Minute tat man dies sogar in Überzahl, weil St. Valentins Sebastian Madl nur acht Minuten nach seiner Einwechslung aufgrund eines Foulspiels im Bereich der Mittellinie glatt Rot sah. Die Heissl-Truppe warf nun alles nach vorne gegen einen Kontrahenten, der zusehends Tribut zollen musste für eine bis dato vorbildhafte Laufleistung bei tropischen Temperaturen. Die Heimischen ließen im vordersten Drittel aber die nötige Zielstrebigkeit vermissen, um noch einen weiteren Treffer nachzulegen. Somit wurde sie Realität, die dritte Pleite des SV Bad Ischl in Folge. Als einziges Team der Liga hat man noch keinen Punkt am Konto.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Heissl (Trainer SV Bad Ischl):

“Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir uns einen Punkt heute verdient. Die Lage ist für mich nicht prekär. In der Offensive haben wir angeschlagene Spieler. Wir suchen die Form und werden sie finden.“

Wilhelm Wahlmüller (Trainer ASK St. Valentin):

“Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt den ersten Sieg geholt haben nach den beiden Klatschen. Wir sind mit Ambitionen in die Meisterschaft gestartet. Dieser Start mit zwei Niederlagen hatte sich nicht abgezeichnet. Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und waren im Cup souverän. Natürlich war dann eine gewisse Verunsicherung da. Heute war das schon viel besser. Der Sieg war verdient. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Die Besten: Matthias Gattringer (IV), Thomas Himmelfreundpointner (ZMF)

