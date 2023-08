2:2 gegen SPG Weißkirchen/Allhaming! SU Bad Leonfelden bleibt nach Aufstieg in LT1 OÖ-Liga weiterhin ungeschlagen

Details Mittwoch, 30. August 2023 10:29

Durchwegs wohl zu fühlen scheint sich der Aufsteiger SU Vortuna Bad Leonfelden in der neuen sportlichen Umgebung namens LT1 OÖ-Liga. Nach einem Auftaktsieg folgte zuletzt ein Unentschieden gegen die starke Truppe aus Dietach – nun wartete im Nachtrag die nächste mächtige Hürde auf, die es für die Mühlviertler zu nehmen galt: die SPG Weißkirchen/Allhaming. Gegen die Zebras präsentierte sich die Vortuna abermals stark und holte einen durchwegs beachtlichen Zähler. Damit bleibt man weiter ungeschlagen.

Doppelschlag führt zur heimischen Pausenführung

Das erste negative Highlight dieser Begegnung ereignete sich in Minute 11, als die Partie aufgrund einer Verletzung eines Schiedsrichter-Assistenten kurzzeitig unterbrochen werden musste. Das erste Ausrufezeichen nach jener Zwangspause setzte anschließend der Gast aus Weißkirchen: Valentin Grubeck netzte nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum abgebrüht zur Führung ein. In weiterer Folge waren es aber die Hausherren, die fortan das etwas höhere Tempo gingen und sich daraus immer bessere Spielanteile erarbeiten konnten. Wie bereits in den ersten drei Runden zeigten sich die Schützlinge von Neo-Coach Robert Lenz im Ballbesitz unbekümmert, fanden immer wieder geschickte Lösungen, um den Defensivverbund des Gegners auszuhebeln und erwiesen sich auch in Sachen Chancenverwertung ziemlich konsequent. Binnen weniger Minuten gelang es den Mühlviertlern, das Spiel noch vor der Pause komplett zu drehen: Nachdem Leon Ilic per Flachschuss erfolgreich gewesen war, legte Marcel Schenk Augenblicke vor dem Seitenwechsel kurzerhand nach – sein Schuss krachte haarscharf im Kreuzeck ein.

Spielbichler-Treffer reicht zum Punktgewinn

Nach dem Seitenwechsel waren die Zebras sichtlich gewillt, das Momentum, welches man vor der Pause eindeutig verloren hatte, zurückzugewinnen und die Partie wieder an sich zu reißen. Ein Vorhaben, das man umgehend eindrucksvoll in die Tat umsetzte und folgerichtig nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff den schnellen Ausgleich erzielte. Stefan Spielbichler brachte die Kugel sehenswert im Gehäuse unter und stellte damit den Ausgangszustand wieder her (51.). In weiterer Folge war es eine weitgehend ausgeglichene Begegnung – beide Mannschaften schenkten sich nichts und wechselten einander mit dominanteren und weniger präsenten Phasen ab. Dem Siegestreffer am nächsten kamen jedoch die Gäste – wohlgemerkt erst in der Nachspielzeit. In dieser strich ein Schuss Zentimeter am Gehäuse vorbei. Letztlich blieb es allerdings beim 2:2, wodurch die SU Bad Leonfelden auch im vierten Spiel in der neuen sportlichen Umgebung nicht zu biegen war.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Es war heute ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Es gab Phasen, da war Bad Leonfelden die bessere Mannschaft, dann haben wir aber wieder die Oberhand übernommen. Schlussendlich können beide Teams, denke ich, mit dem Unentschieden gut Leben. Das geht unter dem Strich auch so in Ordnung.“

Die Besten: Leon Ilic (ST) bzw. keine

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.