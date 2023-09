Serie prolongiert! Union Dietach holt gegen SV Bad Ischl nächsten Dreier

Details Samstag, 02. September 2023 20:56

Die Union PROCON Dietach befindet sich in diesen Tagen und Wochen in einer bestechenden Form. Nach zwei Remis zum Start der LT1 OÖ-Liga platzte der Knoten so richtig. Heute holte man gegen den Tabellenletzten SV Zebau Bad Ischl den dritten vollen Erfolg en suite. Somit bleibt man nach fünf ungeschlagenen Partien am Stück dran an der Tabellenspitze. Auf den Leader UFC Ostermiething fehlt lediglich ein Zähler. Im Salzkammergut bleibt die Lage indes prekär: Als einziges Team der Liga steht die Zebau-Elf weiterhin ohne Punkt da.

Keine Tore in Hälfte eins

Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich zunächst ein Match auf einem überschaubaren Niveau. Die Union Dietach hatte weitestgehend die Kontrolle, schaffte es aber nicht, jene offensive Wucht auf den Platz zu bringen, welche die Truppe zuletzt ausgezeichnet hatte. Die Gastgeber hielten mutig dagegen. Im offensiven Drittel strahlte man aber keine richtige Gefahr aus. Einmal waren die Dietacher in Hälfte eins der Führung dann aber doch ganz nah. Angreifer Imran Sadriu setzte das Leder jedoch an die Querlatte.

Union Dietach dreht auf

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit die Schlagzahl und stellte folgerichtig in Minute 48 auf 0:1. Im Umschaltspiel hebelte man den Defensivverbund des Kontrahenten mit richtig Tempo geschickt aus. Einen sehenswerten Konter vollendete Stürmer Yusuf Efendioglu nach Vorlage von Sadriu gekonnt. Jener Treffer sorgte sichtlich dafür, dass die nötige Sicherheit ins Spiel der Gäste zurückkehrte. Man drückte nun richtig und erhöhte durch einen Doppelschlag in den Minuten 65 (Denis Berisha) und 72 (Efendioglu) auf 0:3. Die Antwort des SV Bad Ischl auf jene Dämpfer ließ aber nicht lange auf sich warten. Vier Minuten später verkürzte David Jelica auf 1:3 und sorgte dafür, dass wieder Hoffnung aufkeimte im Lager der Heimischen. Tatsächlich waren diese nun das aktivere Team, aussichtsreiche Chancen konnte man in dieser Phase aber nicht kreieren. Danach wurde es turbulent: Zunächst scheiterte Berisha am Aluminium. Augenblicke später kassierte Bad Ischls Isaak Ortner die Ampelkarte und musste frühzeitig runter (83.). Kurios: Ortner war erst in der 69. Minute eingewechselt worden und sah innerhalb von elf Minuten zwei Mal Gelb. In Überzahl legte die Union Dietach dann noch einen weiteren Treffer nach: Berisha besorgte nach einer sehenswerten Einzelleistung, bei der er seine vorbildhafte Physis gekonnt einsetzte, den 1:4-Endstand (90.+2).

Stimme zum Spiel:

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Es war ein absolut verdienter Sieg – auch in dieser Höhe. In Bad Ischl auf dem kleinen Platz ist es immer schwer zu spielen. Wir sind auf einem guten Weg, um auch heuer wieder vorne mitzuspielen. Die Mannschaft wurde von Trainer Daniel Ruttensteiner wieder super eingestellt. Wir sind sehr zufrieden, wie er das macht mit seinen jungen Jahren.“

Die Besten: Valentin Schwaiger (ZDMF), Yusuf Efendioglu (ST)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.