Zwei völlig konträre Halbzeiten – ASK St.Valentin und SV Grün-Weiß Micheldorf teilen Punkte

Details Samstag, 09. September 2023 19:47

Nach einem schwachen Saisonstart in der LT1 OÖ-Liga hatte der SV Grün-Weiß Micheldorf zuletzt sichtlich in den Rhythmus gefunden und für richtig Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt. Heute musste man die Reise zum ASK Case IH Steyr St. Valentin antreten. Für einen weiteren Sieg reichte es zwar nicht. Durch das 1:1-Remis prolongierte man aber eine stolze Serie. Der Ligadino ist seit nunmehr vier Runden ungeschlagen.

Pausenführung für den Gastgeber

Vor rund 350 Zuschauern zeigte sich der ASK vom Start weg spielfreudig und gewillt, im vordersten Drittel für Highlights zu sorgen. Marco Bühringer oder Daniel Guselbauer, der am Aluminium scheiterte, hatten gleich Top-Chancen. In der 24. Minute stellte man dann verdientermaßen auf 1:0. Nach einer präzisen Flanke von Julian Riedl war Bühringer mit dem Kopf zur Stelle und besorgte die so wichtige Führung. Der SV Grün-Weiß Micheldorf tat sich in Hälfte eins über weite Strecken schwer gegen einen Kontrahenten, der einen perfekten Mix aus defensiver Stabilität und offensiver Wucht fand.

Kremstaler kehren ins Match zurück

Was dann absolut verblüffte: Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein absolut konträres Bild. Der Faden im Spiel des ASK St. Valentin riss aus nicht zu ergründenden Umständen. Der SV Grün-Weiß Micheldorf erhöhte indes das Tempo enorm und zog phasenweise ein wahres Powerplay auf. Man schnürte den Kontrahenten regelrecht im eigenen Strafraum ein. Zwei Mal hatte man in dieser Phase Pech. Luca Mayr-Fälten, für seine tolle Schusstechnik bekannt, scheiterte bei zwei direkten Freistößen jeweils am Aluminium. Stets war die Querlatte im Weg. In der 74. Minute belohnten sich die Micheldorfer dann endlich für eine bis dato ganz starke zweite Hälfte. Einen Fehler im Spielaufbau des Kontrahenten nutzte man eiskalt aus und schaltete sofort um. Robin Mayr-Fälten traf in der Folge mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck aus rund 25 Metern. Danach fing sich der ASK allmählich wieder und fand noch zwei aussichtsreiche Chancen vor, um abermals in Führung zu gehen. Riedl und Ivan Stanic verfehlten aber jeweils das anvisierte Ziel knapp. Somit blieb es bei einer insgesamt gerechten Punkteteilung, durch welche beide Teams nicht die ganz großen Sprünge im Klassement machen.

Stimme zum Spiel:

Wilhelm Wahlmüller (Trainer ASK St. Valentin):

„Es war ein gerechtes Remis. Die erste Hälfte gehörte uns, die zweite Micheldorf. Wenn man aber mit 1:0 führt und den Ausgleich so bekommt, hadert man natürlich schon etwas. Micheldorf hat das aber gut gemacht und sich einen Punkt verdient.“

Die Besten:

ASK St. Valentin: Matthias Gattringer (IV), Jochen Pardametz (IV), Marco Bühringer (RMF)

SV Grün-Weiß Micheldorf: Luca Mayr-Fälten (ZMF), Robin Mayr-Fälten (ST)

