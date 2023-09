5:0! ASKÖ Oedt feiert gegen St. Martin/M. deutlichen Heimsieg

Details Samstag, 09. September 2023 20:15

In der 6. Runde der LT1 OÖ-Liga kam es am Samstagnachmittag unter anderem zum Duell zwischen der ASKÖ Oedt und der Union St. Martin/M. Während Oedt aus den bisherigen fünf Spielen neun Punkte holen konnte, stehen die Gäste bei sechs Punkte. St. Martin gewann vergangenes Wochenende gegen die SPG DMS Wels mit 4:0, Oedt musste sich hingegen in Bad Leonfelden mit 2:0 geschlagen geben. In dieser Partie zwischen Oedt und St. Martin ließ das Heimteam aber nichts anbrennen und Oedt feierte einen 5:0-Heimsieg.

St. Martin in der ersten Halbzeit nicht wirklich vorhanden

Vor rund 200 Besuchern kamen die beiden Teams in Oedt auf das Spielfeld. Die Hausherren legten gleich ordentlich los und kamen nach nur wenigen Minuten bereits zur ersten Chance. Bünyamin Cesur Karatas kam in der 6. Spielminute aus rund 25 Metern an den Ball und traf herrlich in die Kreuzecke zur frühen Führung. Lange mussten die Heimfans auf den nächsten Treffer nicht warten, denn nur 180 Sekunden nach dem Führungstreffer konnte Oedt das 2:0 erzielen. Nach einer Breskic-Hereingabe war Nenad Vidackovic zur Stelle. Nach diesem Treffer drückte die Russ-Elf weiter und konnte sich weitere gute Möglichkeiten erarbeiten. In der 29. Minute kam erneut eine Breskic-Flanke zur Mitte und Vidackovic war wieder bereit und erzielte den Treffer zum 3:0. Mit diesem Stand ging es nach 45 Minuten schließlich auch in die Kabinen. Oedt war das klar spielbestimmende Team, ließ noch weitere gute Chancen liegen. Von St. Martin war in der ersten Spielhälfte noch nicht viel zu sehen.

Oedt lässt im zweiten Durchgang nichts anbrennen

Nach Wiederbeginn vom Schiedsrichter verwalteten die Heimischen in den ersten rund zwanzig Minuten der zweiten Halbzeit die Führung vorerst. Torchancen waren zu diesem Zeitpunkt Mangelware. Erst rund zehn Minuten vor Schluss war der Ball erneut in den Maschen. Marco Weber setzte sich auf der rechten Seite durch und traf mit einem leicht abgefälschten Schuss zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte dann Manuel Schmidl zwei Minuten vor Spielende nach einer schönen Aktion. Dann war auch Schluss – Oedt gewinnt gegen St. Martin verdient mit 5:0.

Stimme zum Spiel:

Markus Müller, Sektionsleiter ASKÖ Oedt:

„Es war eine klare Angelegenheit, wir sind super ins Spiel gestartet und haben nach der Niederlage vergangene Woche eine Reaktion gezeigt. Wir sind bereits früh in Führung gegangen, das war natürlich wichtig. Dann haben wir uns viele Chancen herausgespielt. Wir hätten in der Halbzeit höher führen können, ließen noch einige Großchancen aus. Die ersten rund zwanzig Minuten im zweiten Durchgang waren etwas verhaltener. St. Martin hatte ein, zwei Halbchancen.“

Die Besten: Nenad Vidackovic, Filip Breskic (beide ASKÖ Oedt)

