Heimmacht – SPG Weißkirchen/Allhaming gewinnt gegen Schlusslicht SV Bad Ischl

Details Sonntag, 10. September 2023 11:00

Einen ganz schwachen Saisonstart legte der SV Zebau Bad Ischl in der LT1 OÖ-Liga hin. Nach fünf Pleiten am Stück hatte man gestern einen der schwierigsten Brocken in der gesamten Spielzeit vor der Brust. Man musste die Reise zur so brutal heimstarken SPG Weißkirchen/Allhaming antreten. Schlussendlich gab es auf dem Kunstrasen nichts zu holen für die Truppe aus dem Salzkammergut. Die Zebras prolongierten durch das 3:1 indes eine stolze Serie: Man ist seit nunmehr 37 Heimmatches ungeschlagen.

Früher Doppelschlag bringt Gastgeber auf Siegerstraße

Vor rund 300 Zuschauern brauchte der Favorit etwas, um gegen den Tabellenletzten in den Rhythmus zu finden. In den Minuten 9 und 14 zeigte man sich dann aber brutal konsequent vor dem gegnerischen Gehäuse und stellte somit die Weichen auf Sieg. Zunächst besorgte Valentin Grubeck die so wichtige Führung, nachdem bei einem Eckball das Leder über Umwege zu ihm gelangt war. Das 2:0 ging auf das Konto von Stefan Spielbichler. Der Sommerneuzugang, der gestern über die gesamte Distanz stets ein Unruheherd für die Defensive der Zebau-Elf war, wurde von Emanuel Schreiner perfekt in Szene gesetzt, ehe er mit einem platzierten Schuss in den Winkel die Gäste ein zweites Mal schockte an diesem Abend. Die Zebras konnten nun mit der nötigen Sicherheit agieren. Man kreierte weitere Chancen in Durchgang eins, Grubeck und Florian Templ konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Die Gäste taten sich indes schwer, für eine offensive Wucht zu sorgen und den Kontrahenten richtig zu fordern.

Franjo Dramac betreibt Ergebniskosmetik

Nur Augenblicke nach Wiederanpfiff schlug die SPG erneut zu und führte somit gewissermaßen eine Vorentscheidung herbei. Nach Vorlage des sehr auffällig agierenden Grubeck schoss Spielbichler zum 3:0 ein (46.). Damit war die Partie endgültig entschieden. Weißkirchen-Coach Alfred Olzinger nahm im Laufe der zweiten Halbzeit mehrere Wechsel vor, damit gewisse Akteure wichtige Einsatzminuten sammeln konnten. In der 3. Minute der Nachspielzeit gelang dem SV Bad Ischl dann noch das 3:1. In einer Szene, in welcher die Weißkirchner eigentlich in Überzahl waren, schaffte man es nicht, Franjo Dramac zu stoppen, sodass der Offensivakteur noch Ergebniskosmetik betreiben konnte. Es war das letzte Highlight einer insgesamt doch recht einseitigen Partie. Während es für den SV Bad Ischl die sechste Pleite im sechsten Spiel setzte, gewinnt die Olzinger-Elf auch das dritte Heimmatch der Saison. Gelingt es zeitnah, auch auswärts jenes Niveau zu erreichen, würde man ganz schnell wieder im Konzert der Großen mitspielen.

Stimme zum Spiel:

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Die Mannschaft hatte eine gute Einstellung. Wir wollten eigentlich das erste Mal in dieser Saison ohne Gegentor bleiben. Das ist ein kleiner Makel. Insgesamt sind wir mit dem Sieg aber natürlich hochzufrieden.“

Die Besten: Valentin Grubeck (ST), Stefan Spielbichler (RMF)

