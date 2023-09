SV Grün-Weiß Micheldorf prolongiert mit Heimsieg gegen SPG Friedburg/Pöndorf tolle Serie – Kremstaler seit fünf Spielen ungeschlagen

Details Freitag, 15. September 2023 23:15

Nach zuletzt vier ungeschlagenen Partien am Stück ging der SV Grün-Weiß Micheldorf mit einer mächtigen Portion Selbstvertrauen ins heutige Heimmatch der LT1 OÖ-Liga gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf. Schlussendlich setzte sich der Gastgeber mit 1:0 durch und trat ein weiteres Mal den Beweis an, dass nach dem Trainerwechsel im Sommer und den zwei Pleiten zum Start nun immer besser ein Rädchen ins andere greift. Die Micheldorfer nähern sich mit großen Schritten den oberen Tabellenregionen.

Keine Treffer in Hälfte eins

Vor fast 600 Zuschauern begann der Gast aus Braunau extrem stark. Durch aggressives wie konsequentes Anlaufen provozierte man immer wieder Ballverluste beim Kontrahenten und schaltete dann gut um. Jonas Reitter und Marko Peric hatten in dieser Phase richtig aussichtsreiche Chancen, konnten aber nicht die frühe Führung besorgen. Nach rund 25 Minuten nahmen die Micheldorfer taktische Umstellungen vor und änderten das Anlaufverhalten. Dies trug umgehend Früchte. Die Feichtl-Truppe war nun viel besser im Match und glänzte mit Ballsicherheit. Zwingende Chancen konnte man aber nicht kreieren. Bis zum Pausenpfiff entwickelte sich somit eine Partie, die sich weitestgehend auf Augenhöhe bewegte.

Luca Mayr-Fälten mit Tor des Tages

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Micheldorfer richtig dominant und drückten dem Kontrahenten das eigene Spiel auf. Es war ein Mix aus feiner Technik sowie Tempo im vordersten Drittel, der dem Gegner zusetzte. Ricardo Gavric und Luca Mayr-Fälten konnten aus aussichtsreichen Chancen aber kein Kapital schlagen. In der 76. Minute belohnten sich die Gastgeber dann für einen mitreißenden Auftritt in Hälfte zwei: Nach einem kurz abgespielten Freistoß wurde Luca Mayr-Fältens Schuss zunächst geblockt. Das Leder sprang aber sofort wieder zum zentralen defensiven Mittelfeldakteur, der es aus rund zehn Metern gekonnt im langen Eck zum 1:0 versenkte. Nur 9 Minuten später der nächste Dämpfer für die Gäste: Der eingewechselte Vladimir Gligoric sah nach einem schweren Foul an David Kühhas, der gemeinsam mit Gligoric in der 71. Minute das Feld betreten hatte, glatt Rot. In Unterzahl hatte die Öbster-Truppe dann noch eine dicke Chance auf den Ausgleich. Leonard Jigalov verfehlte das anvisierte Ziel aber knapp (92.).

Stimmen zum Spiel:

Falko Feichtl (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Friedburg war der erwartet schwere Gegner. Es war unsere beste Saisonleistung. Wir hatten eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Man merkt, dass etwas vorangeht. Die Mischung in der Mannschaft stimmt.“

Die Besten: Luca Mayr-Fälten (ZDMF), Martin Kammerhuber (IV)

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Das ist bitter. Wir hätten uns das anders vorgestellt. Wir hätten voll auf Sieg gespielt. Wir können aber damit umgehen. In der zweiten Hälfte sind wir nicht mehr so zwingend geworden.“

