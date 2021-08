Neuer Zugriffsrekord auf ligaportal.at: Eine Million Besuche in nur drei Tagen!

Details Montag, 30. August 2021 16:20

Nach dem österreichweiten Start der neuen Saison 2021/2022 setzte das größte Fußballportal Österreichs am vergangenen Wochenende einen neuen Meilenstein bei den Visits - die Formkurve von Ligaportal.at zeigt auch nach der Corona-Krise erfreulicherweise weiter nach oben: Laut Österreichischer Webanalyse (ÖWA) generierte die Plattform exakt 1.033.201 Visits (Besuche) und 9.102.208 Page Impressions (Seitenaufrufe) innerhalb von nur drei Tagen (Freitag 27.08. bis Sonntag 29.08.). Das ist der höchste Wert in der bisherigen 14-jährigen Historie.

"Eine der größten Herausforderungen ist es, die Stabilität des Gesamtsystems am Wochenende zu gewährleisten. Während der Spielzeiten sind wir enormen Peaks ausgesetzt, die es zu bewältigen gilt. Am Samstag- und Sonntagnachmittag hatten wir jeweils um 18:45 mehr als 35.000 " concurrent users " online, so Ligaportal-Chef Dr. Thomas Arnitz. "Wir hatten bereits vor zwei Wochen enorm viele Requests, die die verfügbaren Kapazitäten unseres Ticker-Systems beinahe zur Gänze ausgelastet hatten. Deshalb haben wir uns entschieden, zwei weitere neue Ticker-Server zu installieren. Insgesamt stehen uns aktuell 14 Server zur Verfügung, um dem allwöchentlichen Ansturm Herr zu werden."

Indes behauptete erst kürzlich ein neuer Mitbewerber großspurig, "Österreichs größte Fußball-Community" auf seiner Plattform zu vereinen - gepusht von großformatigen Print-Inseraten in Österreichs größter Tageszeitung. In diesem Fall sehen wir uns - angesichts der großen Reichweite der Zeitung - gezwungen, dies zu berichtigen. Die App des Mitbewerbers, die seit nunmehr 14 Monaten auf dem Markt ist, hat es bislang erst auf über 5.000 Downloads geschafft (siehe Screenshot). Zum Vergleich: die Ligaportal-App wurde bislang insgesamt mehr als 700.000 Mal heruntergeladen.

Screenshot Google Play Store

Das und die Tatsache, dass am vergangenen Wochenende mehr User als jemals zuvor Ligaportal genutzt haben, macht uns in der Tat sehr stolz. Wir bedanken uns bei allen Live-Ticker-Reportern, die wieder fleißig auf ligaportal.at getickert haben und bei unseren mehr als 100 Mitarbeitern, die täglich für aktuelle Live-Ticker und Berichte sorgen.

TOP 5 Live-Ticker am Wochenende auf ligaportal.at:

