Entfesselte Weizer deklassieren Stadl-Paura

Details Freitag, 10. September 2021 20:57

Der SC Weiz empfing am Freitagabend in der neunten Runde der Regionalliga Mitte den ATSV Stadl-Paura. Die Heimischen gingen als Favorit ins Spiel. Dieser Rolle wurde man auch gerecht, allerdings überraschend deutlich. Die Steirer feierten einen 5:0-Kantersieg.

Muntere Partie

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt, doch mit echten Torchancen geizen die beiden Teams vorerst. Weiz ist optisch überlegen, kann aus dem Übergewicht aber keine Möglichkeiten erarbeiten. Nach etwa 20 Minuten flaut das Tempo der Partie ab und das Spiel plätschert dahin. Ausgerechnet in dieser Phase fällt dann plötzlich das Tor, und zwar für Weiz. Lukas Hirner taucht nach einem Stanglpass unbedrängt am zweiten Pfosten auf und schiebt zum 1:0 ein - eine nicht unverdiente Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen und bleiben am Drücker. Die Gäste tun sich noch etwas schwer und es dauert eine Weile, bis man sich vom Gegentreffer erholt. Man versucht es über die Seiten, doch Weiz steht gut und lässt wenig bis nichts zu. So vergeht die erste Halbzeit und es geht mit der knappen Führung der Steirer in die Pause.

Weiz dreht auf

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer sehr bitteren Phase für Stadl-Paura. Innerhalb von fünf Minuten erzielen die Weizer drei Tore. Zunächst trifft Marko Krajcer nach einer Flanke. Dann macht Danijel Prskalo eiskalt vom Punkt das 3:0 und nur wenige Augenblicke später lässt er Persico abermals keine Abwehrchance. Damit steht es 4:0 und das Spiel ist entschieden. Emre Koca sorgt dann auch noch für das 5:0. Nach 90 Minuten pfeift der Schiri ab und Weiz jubelt über drei Punkte.

Sandro Derler (Sportlicher Leiter Weiz): "Mit dem Sieg muss man zufrieden sein. Ich denke, wir haben heute endlich gezeigt, was wir können. Die Mannschaft hat nicht aufgehört, Gas zu geben. Das war super mitanzuschauen. Natürlich sind uns die drei Tore gleich nach der Pause entgegen gekommen. Der Sieg ist schwer verdient. Kompliment an die Mannschaft."

