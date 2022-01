Testspiele RLM (Teil 1): Wintervorbereitung für die Saison 21/22

Details Montag, 17. Januar 2022 17:57

An diesem Wochenende standen die ersten Aufbauspiele der Regionalliga Mitte-Teams auf dem Plan. Die ersten Tests sollen dazu dienen, die Neuzugänge zu integrieren und nach der langen Pause wieder in den Rhythmus zu finden. Den Anfang machten die Union Gurten, der SV Spittal/Drau und der SC Kalsdorf, alle verloren jedoch gegen höherklassige Gegner.

Gurten, Kalsdorf und Spittal machen den Anfang

Im ersten von insgesamt sechs Testspielen stand die Union Gurten Zweitligist FC Juniors OÖ gegenüber, die Partie entschied letztlich der höherklassige Verein mit einem knappen 1:0-Sieg. Den goldenen Treffer erzielte dabei Metehan Altunbas. In einem zweiten Testmatch standen sich der SV Spittal/Drau und Bundesligist Austria Klagenfurt gegenüber - am Ende setzte es für die in der Regionalliga Mitte vom Abstieg bedrohte Rovcanin-Truppe eine klare 1:7-Pleite. Für den Erstligisten trafen Pink, Rep, Amanda, Cvetko, Fridrikas, Pecirep und Hadzic, den Spittaler Ehrentreffer markierte Oberwinkler. Auch der SC Kalsdorf stand bei seinem ersten Test gegen einen höherklassige Gegner auf dem Platz, gegen Zweitligist Kapfenberg unterlagen die Eskinja-Männer mit 1:3, für den KSV netzten Shabanhaxhaj, Zikic und Hassler ein, für Kalsdorf traf Appiah.

Großteil der RLM-Clubs starten am kommenden Wochenende 21.-23.1. mit ihren Testspielen

Bereits am kommenden Wochenende 21.-23. Jänner ertönt dann auch für die meisten anderen Vereine der Startschuss in die Phase der Aufbauspiele. Im Einsatz sind der SV Allerheiligen gegen Lafnitz, der DSC Deutschlandsberg gegen den GAK, der FC Gleisdorf gegen den FC Gamlitz, Sturm II gegen den SC Liezen, die WAC Amateure gegen den SK Treibach, Gurten gegen Neuzeug, Vöcklamarkt gegen den USK Anif, Kalsdorf gegen den TuS Heiligenkreuz/Waasen, St. Anna am Aigen gegen Mettersdorf, die Jungen Wikinger gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming, Stadl-Paura gegen ASKÖ Oedt 1b, Hertha Wels gegen die SU St. Martin i.M., der FC Wels gegen BW Linz, Weiz gegen den ASK Voitsberg und Spittal/Drau gegen den SV Kraig.

Foto: Richard Purgstaller