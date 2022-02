SV Allerheiligen: Die "Gallier" wollen sich mit mentaler Unterstützung auch geistig fitmachen für das Frühjahr!

Details Montag, 21. Februar 2022 11:51

Der USV Stein Reinisch Allerheiligen schöpft kurz vor dem Start in das Frühjahr alle sportlichen Mittel aus, um auf den Punkt fit zu werden für die Regionalliga Mitte. Die "Gallier" arbeiten nun sogar mit zwei Mental-Trainern zusammen, um die Performance weiter zu verbessern und auch psychisch und mental auf der Höhe zu sein.

Allerheiligen arbeitet mit Mental-Coaches Reinprecht und Bloderer

Die beiden Hypnose- und Mentalcoaches Günter Reinprecht und Mag. Gerald Bloderer vom Zentrum LebensWert in Graz, waren zu Gast beim Training des SV Allerheiligen. Das Ziel des Trainings war es, den Spielern zu vermitteln, wie man Zugang zum Unterbewusstsein findet und dessen verborgene Kräfte mobilisiert. Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Entspannungsübungen wurden auf spielerische Art umgesetzt, was den ein oder anderen Spieler durchaus in Erstaunen versetzte. Nicht nur im Leistungssport kann eine offene, selbstbewusste und fokussierte Psyche die Spreu vom Weizen trennen. Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren!“ ASV-Co-Trainer Roland Kerpicz weiß um die Wichtigkeit von mentaler Stärke im Fußball: „Der Kopf entscheidet! - wie oft hat man den Satz schon gehört hat? Man weiß aber eigentlich nicht wirklich, was man damit anfangen soll oder wie man das beeinflussen bzw. „verbessern“ kann. Die Einheit mit Günter und Gerald gab uns als Team einen ersten sehr guten Einblick über die Beeinflussbarkeit der Leistungsfähigkeit durch das Gehirn. Vielen Dank Günter und Gerald für die Möglichkeit diese neue Erfahrung machen zu dürfen! Die Mannschaft hat die etwas andere Trainingseinheit sehr genossen.“

Foto: SV Allerheiligen