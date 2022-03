Bad Gleichenberger Jahreshauptversammlung: "Wollen ein stabiler Faktor in der Regionalliga sein"

Details Freitag, 18. März 2022 12:55

Am 17. März 2022 fand die offizielle Jahreshauptversammlung des TuS Bad Gleichenberg in der Gleichenberg-Halle statt. Vor den anwesenden Mitgliedern und Fans warf der Verein unter anderem einen Blick zurück auf die Leistungen in der Regionalliga Mitte aus den letzten fünf Jahren.



Obmann Jörg Siegel (3.v.r.) mit seinen Stellvertretern Franz Josef Gutmann (2.v.l.) und Ronald Kurz (1.v.r.) sowie Finanzreferent Bertram Mayer (3.v.l.) und sportliche Leiter Johann Hochleitner (1.v.l.) und Ferdinand Krenn (2.v.r.).

Seit fünf Jahren in der RLM - Schulden in Höhe von 100.000 abgebaut

„Die letzten drei Jahre waren sportlich sehr erfolgreich“, beginnt Obmann Jörg Siegel seinen Bericht. Seit fünf Jahren spielt der TUS Bad Gleichenberg in der Regionalliga Mitte. Die beste Platzierung gelang im Jahr 2019 mit Rang 3, in diesem Jahr war man von Jänner bis Dezember auch der erfolgreichste Verein der Liga. Viermal war der TUS Bad Gleichenberg in den letzten Jahren im ÖFB-Cup vertreten. Besonders in Erinnerung bleibt hier das legendäre Achtelfinal-Spiel gegen den FC Salzburg vor 4.200 Zuschauern im Herbst 2017. Auch in der Jugend habe sich der Verein professionalisiert: 120 Kinder würden laut Siegel nun trainieren und auch wirtschaftlich sei man trotz Corona-Herausforderungen gut durch die letzten drei Jahre gekommen: „Vor drei Jahren hatten wir noch 100.000 Euro Schulden aus dem Stadionbau und diese konnten in den letzten drei Jahren vollständig abgebaut werden.“



Obmann Jörg Siegel: "Sind eine große Familie"

Die Ziele für die nächsten drei Jahre sind klar formuliert: „Wir wollen ein stabiler Faktor in der Regionalliga bleiben, uns jedes Jahr für den ÖFB-Cup qualifizieren und eine professionelle Jugendarbeit machen“, erklärt Siegel, der für weitere drei Jahre zum Obmann gewählt wurde

und im Anschluss sein 20-köpfiges Vorstandsteam zur Wahl stellte, mit der er an der regionalen und nachhaltigen Zukunft des Vereins arbeiten wird. Alle Funktionäre und Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt, die meisten sind langjährige Wegbegleiter des Vereins, mit Josef Possmann gibt es aber auch ein neues Gesicht in der Vorstandsriege. Mit diesem Team soll sichergestellt werden, dass sich der Verein auch in den nächsten Jahren sportlich, organisatorisch und infrastrukturell weiterentwickelt und die Nummer eins der Region in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs bleibt. „Ich bin nun seit 32 Jahren Funktionär und darf dieses ehrenvolle Amt des Obmanns seit 24 Jahren ausführen. Daher kann ich sagen: Wir sind eine große Familie, unsere Kameradschaft ist etwas Besonderes und ich freue mich auf viele Fußballfeste in den nächsten drei Jahren“, erklärt Jörg Siegel, der sich auf diesem Wege auch für das vorbildliche Engagement dernVorstandsmitgliederbedankt: „Jeder bringt einen Anteil, jeder ist motiviert – deshalb macht es mir wirklich Spaß.“

Foto: TuS Bad Gleichenberg