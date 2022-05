Deutschlandsberg gegen Weiz bleibt ohne Sieger

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 09:42

Der Deutschlandsberger SC empfing am Mittwochabend in der Regionalliga Mitte den SC Weiz. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis.

Pech für DSC

Dabei beginnt das Spiel wunschgemäß aus Sicht der Gastgeber. Man erspielt sich von Beginn an Chancen auf die Führung. Nach einem Corner steigt Oparenovic hoch, seinen Kopfball dreht Harrer mit Mühe über die Querlatte. Kurz darauf Urdl mit einer Direktabnahme vom linken Sechzehner-Eck, Harrer wehrt kurz ab, doch Lipp trifft den Ball nicht richtig. Dann flankt Lipp von rechts, Urdl hebt den Ball elegant Richtung Weizer Tor, doch die Kugel streicht von der Querlatte ins Torout. Keeper Harrer wäre ohne Chance gewesen. Entgegen des Spielverlaufs führen dann aber plötzlich die Weizer. Koca trifft einen Freistoßball aus 20 Metern genau ins Eck. So ist der Fußball manchmal. Es geht mit der knappen Führung dann auch in die Kabinen.

Ausgleich fällt

Im zweiten Durchgang verwalten die Weizer knappe Führung. Sie ziehen sich aber zu weit zurück, lassen sich von den Gastgeber in die eigene Hälfe drücken. Der Ausgleich sollte nur noch eine Frage der Zeit sein. Energischer Vorstoß von Claudio Lipp, Idealpass auf Gregor Grubisic, der düpiert den Weizer Goalie und schießt überlegt ein. Die Heimmannschaft, durch den Ausgleich beflügelt, starten jetzt eine Schluss-Offensive. In der 84. Minute Flanke von links, doch Oparenovic köpfelt knapp daneben. In der 90. Minute der Matchball: Grubisic‘ Schuss wird noch vor dem sicheren Einschlag geblockt. Dann ist das Spiel vorbei.

Klaus Suppan (Obmann DSC): "Ich bin mir nicht sicher, ob wir dem Punkt zufrieden sein können. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen, hatten viele gute Chancen und auch Pech im Abschluss. Dann sind wir dem Rückstand hinterhergelaufen. Das ist immer schwierig. Ein Sieg wäre jedenfalls möglich gewesen für uns."