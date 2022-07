Neuer Sportlicher Leiter in Gurten; vordere Plätze als Ziel 22/23

Details Samstag, 02. Juli 2022 15:14

Union Raiffeisen Gurten gab eine neue Personalie in der Sportlichen Leitung bekannt. Franz Reisegger verabschiedete sich nach stolzen 20 Jahren Tätigkeit vom Verein. Unter seine Zeit fällt auch der Aufstieg der Unioner in die Regionalliga Mitte, wo die Oberösterreicher mittlerweile seit 2014 spielen.

Sebastian Dietrich ante portas

Der neue Mann der sportlichen Agenden heißt Sebastian Dietrich. Dietrich war zuvor beim TSV Utzenaich in der Bezirksliga Sektionsleiter.

„Ich freue mich riesig auf die neuen Herausforderungen und möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen bei allen bedanken. Es ist toll mit einem solchen Trainerteam und dieser Mannschaft arbeiten zu dürfen, nach so kurzer Zeit fühle ich mich schon richtig wohl in Gurten und freue mich auf den Meisterschaftsstart. Meinem Vorgänger Franz Reisegger möchte ich nochmals zu seiner 20-jährigen Tätigkeit in dieser Funktion gratulieren. Was er und sein Team geleistet haben ist im oberösterreichischen Fußball einzigartig.“, sagt Sebastian Dietrich.

Reisegger übergibt nach langer Tätigkeit an Sebastian Dietrich

Vordere Tabellenregion im Visier

In der neuen Saison will Gurten wieder vorne dabei sein. „Die letzte Saison war mit Platz 3 natürlich überragend. Aber wir können auch heuer wieder in der oberen Tabellenregion für Furore sorgen, das Potential ist sicherlich gegeben. Auch im ÖFB-Cup wollen wir so weit wie möglich kommen“, freut sich Dietrich auf die neue Saison.

In der momentanen Transferzeit holten die Unioner mit Felix Sickinger (SV Hohenzell), Severin Hingsamer (Junge Wikinger Ried), Lukas Schlosser (Wacker Burghausen, D) und Maximilian Stahler (TSV Dasing, D) vier neue Spieler. Auf der Abgangsseite scheinen Mijo Miletic (SK Schärding), Jacub Przybylko und Denis Brozik auf. Die Kaderplanung ist laut dem Neo-Sportchef abgeschlossen.

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: Union Gurten/Schröckelsberger