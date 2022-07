So lief der ÖFB-Cup-Auftakt für die RLM-Teilnehmer

Details Sonntag, 17. Juli 2022 21:48

Auftakt in die Fußball-Saison 2022/23! An diesem Wochenende stand für die Vereine aus der Regionalliga Mitte die erste ÖFB-Cup-Runde an. Zum Saisoneinklang durften sich der DSV Leoben und der SK Treibach mit einem Bundesligisten messen. UVB Vöcklamarkt und WSC HOGO Hertha Wels hatten einen Zweitligisten als Gegner. Die restlichen Vertreter spielten gegen Vereine aus dem restlichen Amateurbereich Österreichs.

Größere Überraschungen blieben aus

Treibach konnte gegen Rapid Wien über 90 Minuten das 0:0 halten, ehe Guido Burgstaller in der Nachspielzeit den Kärntnern die Suppe versalzte. Auch Aufsteiger Leoben schlug sich gegen Hartberg wacker. Nach zwischenzeitlicher Führung, drehten die Hartberger noch das Spiel und siegten mit 1:2. Ein kräftiges Ausrufezeichen konnte Hertha Wels setzen. Die Messestädter eliminierten den SK Vorwärts Steyr aus Liga Zwei durch einen Treffer von Philipp Stadlmann mit 1:0. Vöcklamarkt hatte gegen Dornbirn keine Chance auf den Sieg und unterlag deutlich mit 0:5.

Regionalligisten gefordert

In den anderen Duellen musste sich der Aufsteiger SAK Klagenfurt gegen den Wiener Sportclub mit 0:3 geschlagen geben. Der SV Stein Reinisch Allerheiligen bewältigte mit einem 0:5 in Frauental die erste Runde locker. Weniger locker ging es bei Union Raiffeisen Gurten zu. Die Innviertler spielten zu Hause gegen St.Martin/M. Die Gäste aus der OÖ-Liga drehten in der 72. Minute das Spiel und waren mit 1:2 in Front. Ein Doppelschlag vor Spielende von Reiter und Wimmleitner erlöste die Unioner noch gerade rechtzeitig.

Der DSC Wonisch Installationen zog mit einem 2:0-Erfolg im eigenen Stadion in die nächste Runde ein.

Das Spiel TuS Bad Gleichenberg gegen den FAC findet am Dienstag, 19.7. um 18:30 statt.

Die Auslosung für die nächste Runde erfolgt am Freitag, 22.7. um 17:30.

Die Zweitrunden-Begegnungen finden zwischen dem 30.8. und 1.9. statt.

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credits: WSC Hertha Wels, Richard Purgstaller, DSC Wonisch Installationen