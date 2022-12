Regionalliga Mitte: "cashpoint.com"-beliebtester Spieler der Herbstsaison

Details Freitag, 16. Dezember 2022 08:15

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "Cashpoint.com"-Spieler der Herbstsaison 2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Rekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 2,5 (!) Millionen Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist...

Daniel Goriupp (WAC Amateure)

Endergebnis:



1. Daniel Goriupp (WAC Amateure / 10672 Stimmen)

2. Lucas Purkrabek (UVB Vöcklamarkt / 7817 Stimmen)

3. Gabriel Zirngast (LASK Amateure OÖ / 5274 Stimmen)

4. Sebastian Kuresch (USV St. Anna/A. / 4871 Stimmen)

5. Nico Zürngast (Tus Bad Gleichenberg / 2657 Stimmen)

6. Lorenz Reisinger (DSV Leoben / 2596 Stimmen)

7. Rene Wirth (Union Gurten / 2217 Stimmen)

8. Marco Untergrabner (DSV Leoben / 2118 Stimmen)

9. Fabian Tauchhammer (WAC Amateure / 1733 Stimmen)

10. Lukas Ried (WSC Hertha / 1172 Stimmen)