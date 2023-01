Bad Gleichenberg ganz vorne dabei, bleibt aber zurückhaltend

Details Montag, 16. Januar 2023 14:23

Der TUS Bad Gleichenberg beendete die Hinrunde in der Regionalliga Mitte auf dem 3. Tabellenplatz. 30 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei den Gleichenbergern wohl mehr als zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Sandro Schleich, einem Kicker der Gleichenberger. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause abläuft und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Sandro Schleich: "Ich glaube, es könnte derzeit nicht besser laufen und wir können mit der Hinrunde und 30 Punkten sehr zufrieden sein! Ist ja sogar ein interner Vereinsrekord!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Sandro Schleich: "Das Spiel gegen Leoben daheim als wir ein 0:2 noch ausgleichen konnten und natürlich das Spiel gegen St.Anna/Aigen! Dieses Derby ist immer rassig und interessant und wir konnten 2:1 gewinnen!"

LIGAPORTAL: Wie verläuft die Winterpause im Verein?

Sandro Schleich: "Eigentlich ganz gut! Wir haben unser Programm, das wir zuhause machen, damit wir uns gut für die Saison vorbereiten!"

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch den Herbst verändert?

Sandro Schleich: "Das Ziel ist ein ÖFB-Cup Platz, was derzeit gut ausschaut und wir wollen natürlich an die Leistungen der Herbstrunde anschließen!"

LIGAPORTAL: Inwieweit sind an der Tabellenspitze schon Entscheidungen gefallen?

Sandro Schleich: "Schwierig zu sagen! Leoben hat sich im Winter stark verstärkt und ich denke, dass sie das Rennen machen werden. Aber Herta Wels darf man auch noch nicht abschreiben! Aber das ist schwierig zu sagen und alles offen!"

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Sandro Schleich: "Ja hab ich! Das Finale war schön anzuschauen! Ein großartiger Spieler Messi krönt sich noch mit dem WM Pokal! Besser hätte es für ihn nicht laufen können! Unglaubliche Karriere!"