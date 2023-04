Ereignisreiches Unentschieden zwischen Gleisdorf und Deutschlandsberg!

Details Samstag, 29. April 2023 07:40

Im Steirerderby im Rahmen der 24. Runde der Regionalliga Mitte kam es zum Duell zwischen FC Gleisdorf 09 und Deutschlandsberg. Es entwickelte sich ein Fußballleckerbissen, indem beide Teams den Zuschauern insgesamt sechs Tore auftischten. Obendrein gab es für Gleisdorf noch einen Platzverweis, der für die Partie nicht unbedeutend sein sollte.

Fünf Tore in Hälfte eins

Die Gleisdorfer erzielten in dieser Begegnung einen frühen Führungstreffer. Nach acht Minuten trat Marco Köfler einen direkten Freistoß in aussichtsreicher Position. Er beförderte den Ball sehr präzise ins lange Eck. Die Antwort der Deutschlandsberger ließ jedoch nicht lange auf Sicht warten. In der 17. Minute zog Andreas Fuchs aus ungefähr 20 Metern ab. Über abgefälschte Wege fand das Spielgerät anschließend den Weg ins Tor zum Ausgleich. Beide Mannschaften waren sehr aktiv und bemüht, hier das Heft an sich zu reißen. Nach 29 Minuten waren wieder die Hausherren mit einem Freistoß am Zug. DSC-Tormann Steinbauer konnte den Versuch abwehren. Gleisdorf-Stürmer Christian Berger stand nach dem Abpraller goldrichtig und schob zur erneuten Führung der Böcksteiner-Truppe ein. Ausruhen konnten sich die Gleisdorfer aber erneut nicht. Nur wenige Minuten später waren wieder die Meier-Männer gefährlich. Niko Tisaj war schon an der Abwehr vorbei und visierte das Tor an. Christoph Gschiel im Gleisdorf-Dress schritt ein und zog die Notbremse. SR Kollegger zögerte nicht lange und gab ihm die Rote Karte. Trotz Unterzahl schafften es die Heimischen, weiterhin offensiv aktiv zu sein. Nach einer Hereingabe von rechts, schnappte sich Matjasic den Ball und traf von der linken Strafraumgrenze aus spitzem Winkel in Unterzahl zum 3:1. Zum ersten Mal hatte Gleisdorf jetzt eine Zwei-Tore-Führung inne. Der DSC baute nun vor der Pause noch den notwendigen Druck in Überzahl auf. Nach einem Angriff von Christian Degen landete der Ball im Strafraum bei Niko Tisaj. Dieser netzte dann zum Anschlusstreffer ein. Nach diesen actionreichen 45 Minuten bat der Referee erstmal zum Pausentee.

Deutschlandsberg kommt zum Ausgleich

Im zweiten Abschnitt übernahmen dann die Gäste aus Deutschlandsberg klar die Kontrolle. Mit viel Ballbesitz versuchten sie aus der Überzahl-Situation heraus Kapital zu schlagen. Vorerst gelang aber nichts Zwingendes. Meistens verendeten die Chancen in den Reihen der Gleisdorfer Abwehr oder als ungefährliche Distanzschüsse. Die dezimierten Gleisdorfer lauerten hierbei immer wieder auf Konter. Insbesondere Filip Smoljan konnte sich hochkarätige Chancen herausspielen. Der Stürmer setzte das Leder aber knapp über das Tor und scheiterte am DSC-Schlussmann. Es war ein sehr turbulentes und temporeiches Hin und Her. Eine Viertel Stunde vor dem Ende durchbrachen die Gäste dann aber doch noch den Bann. Niko Tisaj servierte die Kugel im Strafraum auf den eingetauschten Dean Slisko. Dieser erzielte dann mit seinem ersten Saisontor den 3:3-Ausgleich. Auch in der Schlussphase drängten die Deutschlandsberger weiter und wollten noch mehr. Der FC Gleisdorf wies in Unterzahl aber eine tolle mannschaftliche Leistung und Moral auf und es blieb bei drei gerecht verteilten Treffern nach 90 Minuten. Der DSC schaffte es in Überzahl nicht mehr, die Überlegenheit in einen Sieg umzumünzen. Im Gegenzug war auch Gleisdorf in Unterzahl durch Konterchancen brandgefährlich.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter DSC): „Im Endeffekt war es ein gerechtes Remis. Wir waren nach dem Platzverweis überlegen, hatten aber auch gleichzeitig Glück, wenn man die Konterchancen der Gleisdorfer betrachtet. Die Mannschaft hat gekämpft, der vierte Treffer ist uns nicht mehr geglückt."

