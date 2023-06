Weiz holt Torwart-Zukunftshoffnung und verstärkt Defensive

Details Freitag, 16. Juni 2023 07:26

Der SC Weiz wurde in der abgelaufenen Saison Tabellenzwölfter in der Regionalliga Mitte und holte 31 Punkte. Dank eines starken Frühjahres und einer Siegesserie zu Beginn der Rückrunde sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Schirgi den Klassenerhalt. Aktuell arbeiten die Weizer am Kader für die neue Saison. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Nachdem man auf der Trainerbank bereits während der Saison die Weichen gestellt hat und der Vertrag mit Trainer Jörg Schirgi verlängert werden konnte, verpflichten die Oststeirer nun zwei Spieler und vermelden einen Abgang.

Luca Puster vom SV Allerheiligen und Kilian Reiter vom TUS Bad Gleichenberg wechseln nach Weiz. Puster ist 28 Jahre alt und soll die Verteidigung der Weizer verstärken. Die erste 21-jährige Goalie-Zukunftshoffnung Reiter kehrt zu seinem Jugendverein zurück, wo bereits Papa Peter Reiter jahrelang das Tor hütete. Nach fünf Jahren verabschieden wird sich Marco Krajcer.

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei