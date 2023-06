Gleisdorf holt sechs Nachwuchshoffnungen in die Kampfmannschaft

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 09:09

Der FC Gleisdorf 09 aus der Regionalliga Mitte gibt für die Saison 23/24 einige Veränderungen bekannt. Neben einigen neuen Spielern gibt es auch Veränderungen auf der Trainerbank. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"Aufgrund der sehr guten Entwicklung der eigenen Nachwuchsarbeit wurden folgende Eigenbauspieler in den KM I Kader aufgenommen", betont der Verein auf seiner Facebook-Seite. Leonit Krasniqi, Burak Gül, Matthias Roitner, Georg Gradwohl, Leon Pliso und Michael Wiltschnig werden in die Kampfmannschaft hochgezogen.

Weiters wird das Trainerteam rund um Thomas Böcksteiner um Christoph Krasser erweitert. Krasser startete seine Spielerkarriere in Ligist, ehe er die Fußballakademie des GAK durchlief. Nach insgesamt sieben Jahren beim GAK spielte er in Allerheiligen, beim DSV Leoben, in Kalsdorf sowie wieder in Ligist. Parallel dazu absolvierte Krasser das Lehramtsstudium Geographie und Wirtschaftskunde sowie Sport und Bewegung. Bereits in jungen Jahren trainierte er diverse Nachwuchsteams und schloss im Jahr 2021 die UEFA A Lizenz mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Der 35 Jährige war rund 7 Jahre im Trainerteam der Akademie Steiermark Sturm Graz tätig. Zuletzt war Krasser als Talente Coach für den Steirischen Fußballverband und ÖFB sowie als sportlicher Leiter in Ligist tätig. Der am BG/ BORG Graz (Hib Liebenau) unterrichtende Lehrer brennt auf die bevorstehenden Aufgaben und fiebert dem Meisterschafts-Auftakt gegen die Amateure der SV Ried entgegen. "Ziel des FC Gleisdorf 09 ist es, mit vielen einheimischen Talenten einen ÖFB-Cup-Platz für das nächste Jahr zu erreichen und vor allem unseren Fans tollen und attraktiven Offensivfussball zu bieten", heißt es von Vereinsseite.

Save the Date: Am 30. Juni ab 18.30 Uhr kommt es zum Roland Sulzbacher Gedenkturnier mit den Bundesligavereinen TSV Hartberg und GAK. Sulzbacher war Cheffunktionär der Gleisdorfer und starb 2020 völlig unerwartet mit nur 46 Jahren.

