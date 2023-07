Gurten fiebert Test gegen La-Liga-Vertreter entgegen

Details Montag, 10. Juli 2023 14:09

Union Gurten beendete die abgelaufene Saison in der Regionalliga Mitte auf dem vierten Tabellenplatz mit 55 Punkten auf dem Konto. Damit dürfte man bei den Oberösterreichern mehr als zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter der Gurtener, mit Sebastian Dietrich. Wir sprachen mit ihm über die Vorbereitung, Transfers und ein ganz besonderes Testspiel.

LIGAPORTAL: Kurzer Rückblick: Wie zufrieden bist du mit der abgelaufenen Saison?

Sebastian Dietrich: "Mit der abgelaufenen Saison sind wir sehr zufrieden. Einzig im Herbst haben wir in den ersten sechs Runden ein paar Punkte liegen gelassen. Das Saisonziel wurde aber trotzdem erreicht und daher gibt es auch nichts zu kritisieren.

LIGAPORTAL: Wie läuft die Saisonvorbereitung bei Gurten ab?

Sebastian Dietrich: "Die Vorbereitung läuft gut im Moment. Die Mannschaft ist nach der kurzen Pause wieder voll motiviert und zieht schon wieder voll mit."

LIGAPORTAL: Hat es schon Transfers gegeben? Wird man sich noch verstärken?

Sebastian Dietrich: "Wir haben bereits sehr früh die Weichen gestellt und mit allen Leistungsträgern verlängert. Daher konnten wir uns gezielt und ohne Druck am Transfermarkt umsehen. Mit Devad Selman haben wir einen jungen Stürmer mit viel Potential verpflichten können und in der Abwehr haben wir uns mit Felix Ratzinger von den Jungen Wikingern verstärkt. In der vergangenen Woche haben wir noch mit Tine Pori einen jungen offensiven Potenzialspieler für uns gewonnen. Das Transferprogramm ist abgeschlossen und wir können uns nun voll auf die Vorbereitung und den ÖFB Cup konzentrieren."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Sebastian Dietrich: "Die Ziele in der neuen Saison sind ähnlich wie letztes Jahr. Wir wollen wieder im oberen Tabellendritten präsent sein."

LIGAPORTAL: Gurten bestreitet am 14. August ein Testspiel gegen Mallorca - wie konnte man dieses Duell einfädeln?

Sebastian Dietrich: "Das Testspiel gegen Mallorca ist natürlich das Highlight in der Vorbereitung. Hier möchte ich mich auch bei Valentin Kronberger von Onside Sports GmbH bedanken. Er kam auf uns zu, ob Interesse bestehen würde und da mussten wir natürlich nicht lange überlegen.

Eine spanische Erstliga-Mannschaft sieht man nicht alle Tage bei uns in Gurten und wir hoffen natürlich auf zahlreiche Zuseher."

