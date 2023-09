Gurtens Dietrich vor ÖFB-Cup-Kracher gegen Rapid: "Will im familieninternen Duell keinesfalls den Kürzeren ziehen!"

Details Dienstag, 26. September 2023 23:01

Für Union Gurten aus der Regionalliga Mitte steigt am morgigen Mittwoch um 20:30 Uhr das Spiel des Jahres. In der zweiten Runde des ÖFB-Cups treffen die Oberösterreicher auf keinen geringeren als Rekordmeister SK Rapid (LIVE im LIGAPORTAL-Liveticker). LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem sportlichen Leiter der Gurtener, mit Sebastian Dietrich. Wir sprachen mit ihm über die Rollenverteilung, Fans und den bisherigen Saisonverlauf.

Die Fans von ADMIRAL Bundesliga Rapid werden auch in Gurten Gas geben

„Die Freude ist natürlich riesengroß“, so der sportliche Leiter Sebastian Dietrich. "Natürlich sind wir der krasse Außenseiter. Mit unserer Innviertler Mentalität können wir aber trotzdem mit ein wenig Glück für die große Überraschung sorgen", traut er seinem Team durchaus die Sensation zu.

Detail: "Außerdem möchte ich im familieninternen Duell keinesfalls den Kürzeren ziehen", lacht Dietrich. Hintergrund: Julian Helml, Cousin von Dietrich, ist Athletiktrainer bei den Hütteldorfern. "Schauen wir einmal, wer wen bei der nächsten Familienfeier ein bisschen ärgern kann", lacht Gurtens sportlicher Leiter.

Für das Match gibt es übrigens noch Karten an der Abendkasse.

Foto: GEPA Admiral

