Offener Schulterbruch bei FC Gleisdorf-Kicker: Pechvogel Fabian Lenhart fällt lange aus

Details Freitag, 13. Oktober 2023 23:03

Der Fußball wurde am Freitagabend im Spiel zwischen FC Gleisdorf und SPG HOGO Wels in der Regionalliga Mitte zur Nebensache. Gleisdorf-Spieler Fabian Lenhart verletzte sich in der zweiten Halbzeit bei einem Zweikampf so schwer, dass das Spiel unterbrochen werden und er ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Das Spiel ist 60 Minuten alt und es kommt zum für Fabian Lenhart verhängnisvollen Zweikampf. Der Gleisdorfer Kicker kracht in Folge so schwer mit der Schulter auf dem Boden des Gleisdorfer Solarstadions auf, dass er einen offenen Schulterbruch erlitt und nach minutenlanger Unterbrechung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Pechvogel Lenhart

Besonders bitter für die Sturm-Leihgabe: Lenhart, der bei Sturm als Zukunftshoffnung gilt, stieg mit den Sturm Amateuren nach einer bärenstarken Saison in die 2. Liga auf. Daraufhin wurde er von Regionalligist Gleisdorf ausgeliehen - er solle in der Regionalliga Mitte Spielpraxis sammeln. Bitter: Er zog sich eine Bänderverletzung im linken Knöchel zu und fiel monatelang aus. Als er im Februar diesen Jahres wieder ins Mannschaftstraining einstieg, passierte es wieder - bei einem Testspiel im Trainingslager in Kroatien blieb der 20-Jährige im Rasen hängen und verletzte sich auch noch auf dem rechten Knöchel - damit war die Saison vorbei. Er kämpfte sich aber erneut zurück und gab im Mai sein Comeback. Jetzt dürfte er wieder sehr lange ausfallen. Die Gleisdorfer waren nach 15 Minuten schon numerisch unterlegen. Marco Köfler sah schon sehr früh von Schiedsrichter Garanovic die Ampelkarte. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Oberösterreicher durch einen Elfmeter in Führung. Roko Mislov führte erfolgreich vom Elferpunkt aus. Im zweiten Abschnitt legte Mislov noch einen drauf und perfektionierte den Doppelpack. Er verdoppelte seine Torausbeute mit einem knallenden Volley.

LIGAPORTAL wünscht dem Kicker eine schnelle Genesung.

Emin Sulimani (Trainer Wels): "Der Sieg geht in Ordnung. Da wir in der zweiten Hälfte das 2:0 machten verlief der Rest zu unseren Gunsten. Ich möchte aber ausdrücklich Fabian Lenhart an dieser Stelle von meinem gesamten Team alles Gute wünschen. Wir hoffen, dass es nicht sehr schlimm ist und die Genesung komplikationsfrei verläuft."

Fotos: FC Gleisdorf

