Ligaportal.at schlägt eigene Bestmarke: 80 Millionen Klicks im September!

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 21:13

Ligaportal.at, Österreichs führende Plattform für Fußballberichterstattung, sorgt mit über 10,9 Millionen Besuchen und 80 Millionen Seitenaufrufen im September 2023 für einen erneuten Rekord. Dr. Thomas Arnitz, Gründer & Geschäftsführer von Ligaportal: „Es zeigt, dass unser Engagement für eine umfassende und zuverlässige Berichterstattung über den österreichischen Fußball auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Solche Zahlen darf man sich als Gründer einer Internet-Plattform zwar erhoffen, sie dann aber auch einmal zu erreichen, ist das Ergebnis harter Arbeit sehr vieler Menschen."

IT-Chef Mag. Michael Lattner (links) und Geschäftsführer Dr. Thomas Arnitz (Fotocredit: Harald Dostal)

Die einzigartige Berichterstattung von Ligaportal, die 2.200 österreichische Fußballvereine abdeckt - von Top-Ligen bis zur untersten Klasse einschließlich Männer, Frauen und Nachwuchsteams - ist ein zentraler Unterschied zum Mitbewerb. An Wochenenden werden bis zu 1.500 (!) Spiele live übertragen. Dieses tiefgreifende Angebot wird von einem Team von 100 festen Mitarbeitern und Freelancern unterstützt, ergänzt durch ein Netzwerk von über 10.000 Live-Ticker-Reportern, die über ein Incentive-Modell für ihre Bemühungen belohnt werden.

Als profitables Digitalunternehmen ist Ligaportal.at stolz auf seine Partnerschaft mit der Styria Media Group AG, die seit ihrem Einstieg 2010 maßgeblich zum Wachstum beigetragen hat. Während Werbung die Hauptquelle der Einnahmen bleibt, unterscheidet sich die Plattform durch ihre differenzierte Targeting-Fähigkeit, die eine gezielte Werbung bis hinunter auf Liga- und Ortsniveau ermöglicht.

Ligaportal behält mit Klickzahlen, die zehnmal höher sind als die der Konkurrenz, weiter seine führende Position. Dr. Arnitz bleibt optimistisch: „The Winner takes it all!“

Ligaportal die klare Nummer 1 bei österreichischen Fußball-Apps

Beim Mitbewerber fan.at und seiner Hauptgesellschafterin, der Krone Media Aktiv GmbH (67,60%), dürfte sich nach insgesamt sechs Jahren (drei Jahre unter der Marke skamander.at, drei Jahre unter fan.at mit Krone-Mehrheitsbeteiligung) mittlerweile große Ernüchterung eingestellt haben. Nach einer enorm umfangreichen und kostenintensiven Print- und Online-Medienkampagne in der Kronen Zeitung scheinen die Downloads von fan.at weiter in einem nur sehr überschaubaren Ausmaß stattzufinden. Obwohl in der größten Tageszeitung Österreichs mehrmals wöchentlich massiv gepusht und in einem Print-Artikel als „auf dem Weg zur größten Fußball-Community Österreichs“ (!) hochgejubelt, verzeichnete die Plattform bislang nur einen minimalen Bruchteil der Ligaportal-Downloads. Die wahren Kräfteverhältnisse werden bei genauerer Betrachtung nachfolgender Screenshots sehr deutlich.

Ligaportal Android / Ligaportal Huawei







fan.at Android / fan.at Huawei

Quelle: Screenshots Google Play / Huawei AppGallery (17.10.2023) / Hinweis: Die iPhone-Downloads (iOS) werden von Apple nicht öffentlich ausgewiesen.

Ligaportal.at bedankt sich jedenfalls für die große Treue und überwältigende Verbundenheit seiner Fans in den vergangenen Monaten und Jahren. Diese beeindruckenden Zahlen geben Mut und Kraft für zukünftige Aufgaben und Projekte. Herzlichen Dank dafür, dass ihr weiter für uns tickert und unsere Inhalte täglich konsumiert. Halten wir weiterhin zusammen!





Hier geht es zu den Download-Seiten:

Android: https://bit.ly/3o6aen4

iOS : https://apple.co/3UrPsuo

Huawei: https://bit.ly/3o5FRgQ



Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.