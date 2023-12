Nächster Abschuss beim SC Weiz? Nach-Trainer-Entlassung auch sportlicher Leiter weg

Details Sonntag, 17. Dezember 2023 22:51

Nachdem vor zwei Wochen Jörg Schirgi als Trainer des SC Weiz in der Regionalliga Mitte vor die Tür gesetzt wurde (zum Artikel), hat es nun den nächsten Mann im sportlichen Bereich der Oststeirer erwischt. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Schaupp bei der Präsentation im Oktober 2022

Fabio Schaupp, seines Zeichens sportlicher Leiter, und der Regionalligaverein gehen getrennte Wege - auf der Facebookseite heißt es nur kryptisch, dass man ihm alles Gute wünscht. Die Trennung verwundert aber nicht groß, immerhin ist Schaupp ein enger Vertrauter vom nunmehrigen Ex-Coach Schirgi. Was hingegen verwundert? Voriges Jahr pries der Verein Schaupp noch als Management-Zukunftshoffnung an - sogar ein Interview mit ihm gab es auf der Website der Weizer - Seltenheitswert.

So groß war das Vertrauen in Schaupp, der in London Fußball-Management studierte, dann aber wohl doch nicht - genau wie bei Schirgi, der erst kürzlich die Profi-Trainerlizenz ablegte. Auch die Teambetreuer Maximilian Pacher, Thomas Petz und Samuel Reindl sind bei Weiz Geschichte. Man darf gespannt sein, wenn die Weizer demnächst aus dem Hut zaubern.